Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află în atenția DNA într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii au efectuat joi dimineață mai multe percheziții. Printre locațiile vizate se numără locuința edilului, sediul Primăriei Sectorului 3 și o firmă aflată în subordinea instituției. Ancheta privește modul în care au fost construite mai multe drumuri în sector, inclusiv unul realizat pe terenul privat al fratelui său, Ionuț Negoiță, care activează ca dezvoltator imobiliar. În acest dosar sunt cercetați și angajați ai primăriei, iar după percheziții toți cei implicați urmează să fie audiați la DNA.

În luna august 2025, presa a relatat că Primăria Sectorului 3 a folosit resurse publice pentru a construi un drum de aproximativ un kilometru pe terenul fratelui primarului. Lucrarea a fost realizată în aproximativ opt zile, în zona Halei Laminor, cu scopul de a facilita accesul către viitorul complex imobiliar HILS Republica, dezvoltat de Ionuț Negoiță. La momentul respectiv, procurorii au deschis urmărirea penală „in rem” pentru abuz în serviciu, investigând fapta și nu persoana în mod direct.

Conform legislației în vigoare, autoritățile locale sau centrale nu pot finanța construcția sau reabilitarea unor drumuri care se află pe proprietăți private, exceptând cazurile în care terenul este transferat în domeniul public. În acest context, construirea drumului pe proprietatea privată a fratelui primarului ridică întrebări legate de respectarea legii și utilizarea fondurilor publice.

Primarul a recunoscut implicarea Primăriei Sectorului 3 în construirea drumului, argumentând că lucrarea a răspuns nevoilor locuitorilor din zonă, afectați de traficul intens.

„Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”, a spus Negoiță pentru Recorder.

Dezvoltatorul Ionuț Negoiță a precizat că nu s-a ocupat personal de formalitățile legale necesare și că responsabilitatea a fost preluată de alte persoane. Drumul a fost realizat pentru a conecta Șoseaua Industriilor cu terenurile din spate, asigurând astfel accesul în zona destinată dezvoltării imobiliare.

„Mi s-a cerut să se creeze un drum public, ca să se facă legătură între (Șoseaua) Industriilor și câmp”, a motivat dezvoltatorul imobiliar.

Investigația DNA continuă, vizând clarificarea modului în care resursele publice au fost folosite și identificarea tuturor persoanelor responsabile în cadrul Primăriei Sectorului 3, inclusiv a primarului și a angajaților implicați în construirea drumurilor în discuție.