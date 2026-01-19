Primăria Sectorului 3 anunță o schimbare de abordare în gestionarea parcărilor neregulamentare, cu scopul de a debloca mai rapid zonele afectate. Noile decizii vin pe fondul numeroaselor sesizări legate de blocarea acceselor, a căilor de intervenție și a spațiilor destinate pietonilor.

Din dispoziția primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, Poliția Locală va aplica o procedură mai flexibilă în anumite situații de parcare neregulamentară, anunță municipalitatea astăzi, 19 ianuarie, prin intermediul unui comunicat.

Concret, autovehiculele nu vor mai fi ridicate dacă proprietarul a afișat un număr de telefon vizibil, răspunde prompt apelului polițiștilor locali și eliberează imediat zona blocată. Măsura se aplică indiferent dacă este vorba despre trotuare, zone pietonale, căi de acces sau alte spații publice ocupate ilegal.

Autoritățile locale explică faptul că această decizie are la bază considerente de eficiență. Deblocarea unei zone prin contactarea rapidă a șoferului este considerată mult mai rapidă decât procedura clasică de ridicare a autovehiculului, care presupune deplasarea unei autospeciale, manipularea mașinii și eliberarea ulterioară a spațiului.

Totuși, Poliția Locală subliniază că parcarea neregulamentară rămâne sancționată contravențional, chiar dacă mașina nu este ridicată.

Șoferii aflați în această situație vor primi amenzi, însă acestea sunt mai mici decât costurile totale generate de ridicarea vehiculului, care ar fi inclus atât sancțiunea contravențională, cât și taxa de transport și depozitare.

Poliția Locală Sector 3 precizează că va continua să intervină ferm în cazurile care afectează siguranța pietonilor, accesul în imobile sau căile de intervenție, iar ridicarea autovehiculelor va rămâne o soluție în situațiile în care șoferii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze zona.

Conform regulamentului de parcări aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local, șoferii care parchează neregulamentar în Sectorul 3 riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei.

Sancțiunile se aplică pentru abateri precum ocuparea unui loc nenominalizat pentru mai mult de șapte zile consecutive, blocarea rampelor de acces sau nerespectarea zonelor de reședință.

„Trotuarul nu este parcare. Este un spațiu destinat pietonilor: părinți cu cărucioare, persoane în vârstă, oameni cu dizabilități, copii. Mașinile parcate pe trotuar îi obligă pe oameni să meargă pe carosabil, punându-le viața în pericol. Astăzi s-au luat măsuri împotriva celor care ignoră regulile. Respectă trotuarul. Respectă oamenii. Parchează corect."

În paralel, în Sectorul 4 al Capitalei, autoritățile locale au adoptat o atitudine mult mai strictă. Mai mulți șoferi care au parcat pe trotuar s-au trezit cu roțile blocate, acțiunile fiind surprinse într-un clip distribuit acum câteva zile pe rețelele sociale.

În mesajul care însoțește imaginile se arată că trotuarul este destinat exclusiv pietonilor, inclusiv părinților cu cărucioare, persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și copiilor, iar mașinile parcate ilegal îi obligă pe oameni să circule pe carosabil, punându-le viața în pericol.

Autoritățile reamintesc că parcarea pe trotuar este, în general, interzisă, fiind permisă doar în zonele semnalizate special. Legislația rutieră prevede obligația lăsării unui spațiu de minimum un metru pentru pietoni, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi, blocarea roților, ca în cazul de față, sau ridicarea vehiculelor.