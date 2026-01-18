Potrivit informațiilor oferite de Casa Județeană de Pensii Sălaj, obligația este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, act normativ care a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2024. Beneficiarii nerezidenți, respectiv persoanele care au domiciliul sau reședința în afara României, trebuie să transmită certificatul de viață de două ori pe an, în mod semestrial.

Documentul este necesar pentru continuitatea plății pensiei și trebuie trimis în două intervale calendaristice bine stabilite. Prima verificare se face în perioada 1 ianuarie – 31 martie, iar a doua verificare are loc între 1 iulie și 30 septembrie.

În ceea ce privește completarea documentului, certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de ședere permanentă. Autoritatea care validează documentul poate fi un notar, o ambasadă, un consulat, un medic de familie sau instituții de asigurări sociale precum INAS, INCA sau ITAL-UIL. Aceste autorități confirmă faptul că persoana este în viață prin completarea și ștampilarea părții B a formularului.

„ANUNȚ IMPORTANT Referitor la obligația transmiterii certificatului de viață de către pensionarii stabiliți în străinătate În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la data de 1 septembrie 2024, Casa Județeană de Pensii Sălaj informează beneficiarii nerezidenți (persoane cu domiciliul sau reședința în străinătate) asupra obligației de a transmite semestrial certificatul de viață. Acest document este esențial pentru continuitatea plății drepturilor de pensie și trebuie transmis în următoarele intervale calendaristice: Prima verificare: în perioada 1 ianuarie – 31 martie;

A doua verificare: în perioada 1 iulie – 30 septembrie. Instrucțiuni privind completarea și transmiterea documentului Validarea documentului (Partea B): Certificatul de viață trebuie semnat de către beneficiar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de ședere permanentă. Autoritatea respectivă (notar, ambasadă, consulat, medici de familie, instituții de asigurări sociale precum INAS, INCA, ITAL-UIL) va certifica faptul că persoana se află în viață prin completarea și ștampilarea Părții B a formularului”, a scris Casa Județeană de Pensii Sălaj pe Facebook.

După completare, certificatul de viață poate fi transmis Casei Județene de Pensii Sălaj prin două modalități. Prima variantă este transmiterea prin e-mail, la certificatedeviata.salaj@cnpp.ro. Documentul scanat trebuie să fie lizibil și în format PDF sau JPEG.

A doua variantă este trimiterea prin poștă, la sediul instituției din Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 85, municipiul Zalău, județul Sălaj, cod poștal 450135. Formularul necesar pentru certificatul de viață poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Sălaj, din secțiunea Formulare Tip, la adresa https://cjpsalaj.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip/. Pentru informații suplimentare, pensionarii pot apela numărul de telefon 0260-622145, interior 27.

Reprezentanții instituției atrag atenția că neîndeplinirea obligației de transmitere a certificatului de viață până la termenele-limită stabilite, respectiv 31 martie sau 30 septembrie, conduce, conform legii, la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. De asemenea, pensionarii sunt rugați să verifice cu atenție corectitudinea tuturor datelor înscrise în document înainte de expedierea acestuia.

„Modalități de transmitere Documentul completat, semnat și vizat poate fi transmis prin următoarele canale: Prin e-mail: la adresa certificatedeviata.salaj@cnpp.ro (documentul scanat trebuie să fie lizibil, în format PDF sau JPEG);

Prin poștă: la sediul instituției din B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, județul Sălaj, cod poștal 450135. Resurse și contact Descărcare formular: Certificatul de viață poate fi descărcat de pe site-ul Casei Județene de Pensii Sălaj, secțiunea „Formulare tip”:

https://cjpsalaj.ro/informatii-de-interes…/formulare-tip/ Asistență telefonică: 0260-622145, interior 27. Notă importantă: Netransmiterea certificatului de viață până la termenele limită menționate (31 martie, respectiv 30 septembrie) conduce, conform legii, la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. Vă rugăm să verificați cu atenție corectitudinea tuturor datelor înscrise înainte de expediere”, a informat Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Postarea poate fi vizualizată aici.