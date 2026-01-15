Octavian Hoandră a subliniat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că forma cea mai gravă și mai stupidă de corupție astăzi nu mai este legată de contracte sau îmbogățire, ci de corupția protestului și a vocii publice.

Acesta a subliniat că fentarea discursului public și a protestului este inadmisibilă într-o democrație.

„Cum a involuat sau cum a evoluat, dacă vrei, corupția? Deci, marea corupție nu-i asta, mă, că dă ăla contracte, că ăla se îmbogățește. Nu. Cea mai mare și cea mai tâmpită formă de corupție la care s-a ajuns este corupția protestului. Deci nu mai protestează nimeni. (…) Cea mai îngrijorătoare formă de corupție astăzi, cum o resimt eu și o să scriu și un text, un editorial pe tema asta, este corupția vocii publice și a protestului. Băi, de mai joasă speță ca această corupție nu este niciun fel de corupție. Adică atât de corupt a ajuns poporul ăsta, în general, încât fentează și discursul public și protestul, ceea ce este inadmisibil pentru o societate”, a subliniat Octavian Hoandră.

Discuția a continuat pe tema generațiilor care mai participă la proteste. Hoandră a menționat că generația Z nu mai protestează, considerând situația „mișto”. De asemenea, el a menționat că persoanele între 35 de ani și 50 de ani ar mai fi dispuse să protesteze, însă pensionarii nu mai ies la mitinguri, fiind copleșiți de probleme sociale și financiare.

„Cine să mai protesteze acum? Hai s-o luăm logic. Deci, generația Z am rezolvat. Da? Adică ăia nu protestează că pentru ei e mișto ce se întâmplă. (…) Ar mai fi o generație relativ de la 35 până spre zona de vârsta domnului Turcescu, care asta ar mai protesta, ar fi ok și oarecum din generația noastră, că încolo vin pensionarii, care nu mai sunt pensionarii de altădată care ieșeau la proteste, înțelegi? Oamenii sunt atât de buluciți și buimăciți și cu pensiile și cu tot. Eu asta te întreb. Tu cine ai vrea să iasă?”, a adăugat Bogdan Comaroni.

Bogdan Comaroni a adăugat că diaspora a fost un nucleu dur al protestelor împotriva statului, dar mitingurile au fost compromise, în special evenimentul din 10 august, care a descurajat participarea românilor din străinătate.

El a explicat că mulți membri ai diasporei care ar fi protestat s-au retras din cauza unor operațiuni care au asociat participanții cu legionarii și alte acuzații, astfel încât diaspora nu mai participă la proteste.

„Pentru că 5 milioane de oameni sunt afară. Mitingurile, fii atent, mitingurile ălora au fost compromise. Îți aduce aminte de 10 august, da? Acolo a fost o operațiune specială de compromitere a unui miting al diasporei. Au confiscat protestul diasporei, dus într-o chestie foarte agresivă și într-o chestie în care iar s-a dat vina, legionari, chestii, nu știu cum și că ăia de afară sunt legionari și că nu știu ce, încât diaspora practic a fost special gândită ca niciodată nu mai vină să participe. De ce era importantă diaspora? Pentru că ăia din diaspora au plecat din țară. Unii se plictisiseră să tot protesteze, ieșiseră la mitinguri. Nu se întâmpla nimic. Alții erau atât de nemulțumiți de societate, de alea sociale, de tot, încât au plecat. N-aveau bani, n-aveau nimic. Deci, o mare parte din diaspora era nucleul dur care era împotriva statului și care ieșea pe stradă și care avea zona rebelă. În momentul în care tu faci o operațiune în care practic ai compromis diaspora și ea nu mai vine niciodată la protest, ai rămas să-ți protesteze exact ce zici tu o generație care e coruptă din punctul ăsta de vedere”, a subliniat Bogdan Comaroni.

Octavian Hoandră a completat analiza, afirmând că ONG-urile politice au fost instrumentul acestei stări de corupție în ultimii 15 ani. El a explicat că organizațiile, susținute internațional, au afectat profund societatea românească.

„Dar știi care a fost instrumentul acestei stări de corupție în ultimii 15 ani? ONG-urile. ONG-urile politice, care se ocupă de politică. Deci astea alimentate de Soros și acuma de Ursula… Băi, frate, ăștia au distrus societatea românească, pentru că în ONG ești protejat, mă. (….) Ăștia care nu suportă ratarea, cum e genul Nicușor Dan”, a mai spus Octavian Hoandră.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.