Exclusiv Două variante pentru viitorul Guvern. Scenariile pentru România. Robert Turcescu: Sunt doar două soluții

Negocierile pentru formarea noului Guvern și tensiunile de pe scena politică au readus în prim-plan și subiectul anulării alegerilor prezidențiale, temă abordată în emisiunea „Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu”. Robert Turcescu, alături de invitații Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, au discutat despre efectele deciziei asupra încrederii românilor în instituțiile statului, despre actualele negocieri pentru desemnarea premierului și despre perspectivele politice ale principalelor partide.

În cadrul dezbaterii, invitații au susținut că anularea alegerilor reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice din ultimii ani, fiecare exprimându-și propriile opinii privind consecințele acestei decizii.

În timpul emisiunii, Bogdan Comaroni a afirmat că anularea alegerilor schimbă fundamental percepția cetățenilor asupra funcționării statului.

„Păi da, da, Robert, dar când ți se anulează alegerile… adică noi ce dracu discutăm?”

Acesta a continuat:

„Deci noi ar trebui să avem un primar al capitalei la gară și să facem alegeri pentru primăria capitalei. Că încep să apară dovezi că acest proces electoral a fost viciat.”

În opinia sa, actualul climat politic este influențat de confruntările dintre diferite centre de putere, iar negocierile pentru viitorul Executiv se desfășoară într-un context extrem de tensionat.

Discuția s-a mutat apoi asupra negocierilor dintre partide și asupra variantelor aflate pe masa liderilor politici.

Bogdan Comaroni a declarat:

„Sunt doar două soluții. Prima soluție e să-i dea PSD-ului să facă guvern minoritar pe mână cu AUR în vot de investitură și după aia cu niște facilități date AUR-ului de la guvernare, iar a doua variantă e cea neomarxistă, adică USR cu PNL-arii… PNL, USR și UDMR, tot un guvern minoritar, care dacă va fi nominalizat de Nicușor va fi trântit imediat în Parlament.”

Acesta a adăugat:

„A fost o răfuială, am asistat la ea, bătălia s-a încheiat, o să vedem nominalizarea asta, probabil că Grindeanu sau cum va fi și se va încheia prin votul mai departe. Și căderea lui Bolojan, dar căderea lui Bolojan mult mai gravă și mai tare decât asta… pentru că prăbușirea în sine și ruperea PNL-ului va duce ca la următoarea lege după mine PNL-ul să nici nu mai intre în Parlament.”

La rândul său, Octavian Hoandră a comentat actualele negocieri politice și a vorbit despre riscurile pe care le vede în cazul în care partidele nu ajung la un acord.

„Pericolul mare este ca ăștia să nu se înțeleagă zilele astea și Bolojan să rămână să mai vândă din țară până în toamnă.”

Ulterior, acesta a continuat:

„Dacă era patriot, erau câteva milioane de oameni în țară care toți zic, dom’le, dar suntem al doilea partid votat. Unde sunteți, mă? Unde sunteți, mă, la protest? Ați protestat că sunteți al doilea partid și vă țin așa?”

Moderatorul Robert Turcescu a intervenit în dezbatere și a pus sub semnul întrebării ideea că obiectivul opoziției ar trebui să fie salvarea Partidului Național Liberal.

„Interesul lui Simeon e să salveze PNL-ul? Da, și cu Bolojan în front. Cred că pe Simeon îl doare la bascheți legat de soarta PNL-ului.”

Într-un alt moment al emisiunii, Turcescu a comentat și parcursul politic al lui Ilie Bolojan.

„Bolojan este un produs al sistemului, cum să spun, de la cap la coadă. De la cap la coadă.”

Pe parcursul emisiunii, cei trei participanți au analizat posibilele formule de guvernare, negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR, precum și perspectivele pentru următoarele voturi din Parlament.

Discuția a inclus opinii diferite despre șansele formării unei majorități stabile, despre rolul principalelor partide și despre efectele pe care actuala criză politică le poate avea asupra scenei politice în perioada următoare.