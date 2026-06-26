Parlamentul European face un pas important către reguli clare privind utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile publice. Opinia coordonată de eurodeputatul Gheorghe Piperea, adoptată cu o largă majoritate în Comisia IMCO

Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European a adoptat astăzi, cu 33 de voturi pentru, 5 împotrivă și o abținere, opinia privind aspectele instituționale ale inteligenței artificiale, dosar coordonat în calitate de raportor de eurodeputatul Gheorghe Piperea. Votul reprezintă rezultatul a aproape șase luni de negocieri între grupurile politice și contribuie la poziția finală a Parlamentului European asupra raportului de inițiativă elaborat de Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO).

Dosarul stabilește principiile care ar trebui să ghideze utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile Uniunii Europene și în administrațiile publice ale statelor membre, într-un context în care aceste tehnologii devin tot mai prezente în procesele administrative și în activitatea autorităților publice.

Printre principalele obiective susținute de raportor în opinia adoptată se numără menținerea controlului și responsabilității umane asupra deciziilor importante, dezvoltarea unor capacități europene proprii în domeniul inteligenței artificiale, consolidarea transparenței și protecției datelor personale, precum și reducerea decalajelor digitale dintre statele membre.

Raportul atrage atenția și asupra riscurilor asociate noilor tehnologii, inclusiv dezinformarea, manipularea informației, influențele externe, erorile algoritmice și impactul asupra pieței muncii.

„Inteligența artificială poate contribui la modernizarea administrației publice și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, însă nu trebuie să ajungă niciodată să înlocuiască responsabilitatea umană sau controlul democratic. Tehnologia trebuie să rămână un instrument aflat în serviciul oamenilor. Prin compromisul adoptat astăzi, transmitem un mesaj clar: Europa susține inovația și competitivitatea, dar fără să renunțe la drepturile fundamentale, la transparență și la valorile democratice care stau la baza proiectului european”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Piperea.

Compromisul adoptat de IMCO susține dezvoltarea unei autonomii tehnologice europene în domeniul inteligenței artificiale, prin investiții în infrastructură, capacități de calcul și soluții dezvoltate în Uniunea Europeană. Totodată, documentul prevede că utilizarea sistemelor de inteligență artificială în instituțiile publice trebuie să se desfășoare întotdeauna sub supraveghere umană și în condiții de deplină transparență.

„Am insistat pe tot parcursul negocierilor ca raportul să recunoască un risc real pe care mulți preferă să îl ignore: apariția unei Europe cu două viteze în domeniul inteligenței artificiale. Statele care dispun deja de infrastructură digitală puternică, centre de date și capacitate de investiții vor avansa rapid, în timp ce alte state membre, inclusiv România, riscă să rămână consumatori de tehnologie, nu creatori de tehnologie.

Nu putem accepta ca revoluția inteligenței artificiale să adâncească diferențele economice și tehnologice din interiorul Uniunii Europene. Dacă vrem o Europă competitivă, trebuie să oferim tuturor statelor membre șansa de a participa la această transformare. Altfel, vom avea câteva centre de inovare care vor concentra beneficiile economice și o periferie digitală care va suporta costurile adaptării. Tocmai de aceea am insistat ca reducerea decalajelor tehnologice și sprijinirea statelor aflate în urmă să rămână printre prioritățile acestui raport”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Piperea.

Opinia adoptată astăzi va fi transmisă Comisiei pentru Afaceri Constituționale (AFCO) și va contribui la forma finală a raportului Parlamentului European privind aspectele instituționale ale inteligenței artificiale.

Documentul urmărește să contureze viitoarea abordare europeană privind integrarea inteligenței artificiale în activitatea instituțiilor publice, promovând un model centrat pe cetățean, respectarea libertăților fundamentale și consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene.