România, ultima din Europa Centrală la utilizarea inteligenței artificiale în companii. Doar 5% au implementat AI la scară largă

România se află la coada clasamentului din Europa Centrală în ceea ce privește adoptarea inteligenței artificiale la nivel organizațional. Deși interesul pentru tehnologiile AI crește, doar 5% dintre companiile românești au reușit să implementeze aceste soluții la scară largă, potrivit unui studiu realizat de McKinsey & Company.

Studiul „Central Europe’s AI Opportunity”, realizat de McKinsey & Company, arată că firmele din România sunt în urma celor din regiune în ceea ce privește integrarea inteligenței artificiale în activitatea de zi cu zi.

Potrivit analizei, doar 5% dintre companiile românești utilizează inteligența artificială la scară organizațională, cel mai redus nivel din Europa Centrală.

În schimb, aproximativ 16% dintre utilizatorii individuali din România folosesc deja instrumente bazate pe AI, ceea ce indică un decalaj semnificativ între adopția la nivel personal și cea din mediul de afaceri.

La nivelul întregii regiuni a Europei Centrale, doar 12% dintre companii au implementat AI la scară largă, în timp ce în Europa de Vest procentul ajunge la 28%.

McKinsey estimează că inteligența artificială are potențialul de a genera cel puțin 280 de miliarde de euro valoare economică în Europa Centrală.

Această sumă reprezintă aproximativ 6% din cifra de afaceri netă totală a regiunii și evidențiază impactul pe care noile tehnologii îl pot avea asupra competitivității economice.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că multe companii nu reușesc să treacă de faza proiectelor-pilot și să transforme inteligența artificială într-un instrument integrat în procesele de business.

Raportul arată că organizațiile care obțin rezultate importante sunt cele care leagă utilizarea AI de obiective clare și de indicatori de performanță, integrând tehnologia în fluxurile operaționale.

Unul dintre motivele pentru care Europa Centrală avansează mai lent decât Europa de Vest este structura economiei regionale.

Potrivit studiului, aproximativ 60% din economia Europei Centrale este concentrată în domenii unde implementarea inteligenței artificiale este mai dificilă și necesită investiții suplimentare.

Printre acestea se numără producția industrială, comerțul cu amănuntul, construcțiile, energia, logistica și serviciile financiare.

Aceste sectoare au procese complexe, infrastructuri tehnologice diferite și cerințe operaționale care fac mai dificilă adoptarea rapidă a noilor soluții digitale.

Studiul identifică mai multe domenii în care utilizarea inteligenței artificiale poate genera beneficii economice importante. Printre acestea se numără producția avansată, industria bunurilor de consum, comerțul cu amănuntul, ingineria și construcțiile.

Sectorul tehnologic este considerat unul dintre principalii beneficiari ai AI, impactul potențial putând depăși 20% din cifra de afaceri în anumite activități.

Pentru companiile din România, cele mai relevante utilizări ale inteligenței artificiale sunt legate de relația cu clienții, dezvoltarea software, activitățile financiare, managementul riscurilor, procesele administrative, producția și lanțurile de aprovizionare.

La nivel global, studiul arată că 88% dintre companii utilizează deja inteligența artificială într-o formă sau alta.

Cu toate acestea, doar 6% au reușit să implementeze tehnologia la scară organizațională, astfel încât aceasta să producă efecte vizibile asupra profitabilității și performanței afacerii.

Autorii raportului subliniază că simpla testare a unor aplicații AI nu este suficientă pentru a genera avantaje competitive. Rezultatele apar atunci când tehnologia este integrată în procesele-cheie ale companiei și susținută prin investiții, formare profesională și schimbări organizaționale.