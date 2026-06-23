Tranzacție majoră în industria medicamentelor. Biofarm este preluată într-o tranzacție de circa 270 de milioane de euro

Biofarm, unul dintre cei mai importanți producători români de medicamente și companie listată la Bursa de Valori București, a fost preluată de grupul farmaceutic polonez ZF Polpharma. Tranzacția, estimată la aproximativ 270 de milioane de euro, marchează intrarea directă a celui mai mare producător farmaceutic din Polonia pe piața din România. Operațiunea a fost realizată printr-o ofertă publică de preluare voluntară aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Tranzacția prin care Biofarm intră în portofoliul grupului ZF Polpharma a fost finalizată printr-o ofertă publică de preluare voluntară derulată la prețul de 1,3790 lei pentru fiecare acțiune.

La acest nivel de preț, compania românească este evaluată la aproximativ 1,34–1,36 miliarde de lei, echivalentul a circa 270 de milioane de euro. Valoarea operațiunii o plasează printre cele mai importante tranzacții realizate în ultimii ani în industria farmaceutică din România.

Înainte de lansarea ofertei, grupul polonez și-a asigurat practic controlul asupra tranzacției prin angajamente irevocabile semnate cu principalii doi acționari ai Biofarm, Longshield Investment Group și Lion Capital.

Cele două entități dețineau împreună aproximativ 88,43% din capitalul social al companiei și s-au angajat să își cedeze integral participațiile în cadrul ofertei de preluare.

Oferta a vizat toate cele 985,37 milioane de acțiuni Biofarm, reprezentând 100% din capitalul social al producătorului român de medicamente. Intermediarul operațiunii a fost BCR.

Prin achiziția Biofarm, grupul polonez își consolidează prezența în Europa Centrală și de Est și obține acces direct la piața farmaceutică din România, una dintre cele mai importante din regiune.

Totodată, Polpharma preia un producător local cu notorietate, portofoliu consolidat de produse și o poziție puternică pe segmentul medicamentelor fără prescripție medicală și al suplimentelor alimentare.

ZF Polpharma este cel mai mare producător farmaceutic din Polonia și unul dintre principalii jucători din Europa Centrală și de Est. Grupul dezvoltă, produce și comercializează medicamente pe bază de prescripție, produse OTC și ingrediente farmaceutice active pe mai multe piețe internaționale.

Compania este controlată de omul de afaceri Jerzy Starak prin intermediul Spectra Holding.

Pentru grupul polonez, preluarea Biofarm reprezintă atât intrarea pe piața românească prin intermediul unei companii deja consacrate, cât și extinderea amprentei sale regionale într-un sector aflat în continuă dezvoltare.

Biofarm este unul dintre cele mai cunoscute nume din industria farmaceutică românească și unul dintre producătorii locali cu prezență constantă pe piața de capital.

În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 319 milioane de lei și un profit net de 100 de milioane de lei. La finalul anului trecut, producătorul avea 369 de angajați.

Societatea a fost administrată de un consiliu de administrație condus de Andrei Hrebenciuc, iar în 2026 a intrat într-un proces de reevaluare strategică ce a culminat cu acordul privind preluarea de către grupul polonez.

Anterior derulării ofertei, acționarii au notificat compania și cu privire la intenția de distribuire a unui dividend special în valoare de 0,140263 lei pe acțiune, propunere care urma să fie analizată și supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Finalizarea tranzacției poate avea consecințe directe și asupra statutului bursier al companiei.

În situația în care Polpharma va depăși pragul legal necesar pentru retragerea acționarilor minoritari, grupul ar putea iniția procedura de squeeze-out, mecanism care permite achiziționarea forțată a participațiilor rămase în piață.

Un astfel de pas ar putea fi urmat de delistarea Biofarm de la Bursa de Valori București, ceea ce ar însemna retragerea de pe piața de capital a unuia dintre cei mai importanți emitenți din industria farmaceutică românească.

Consultanți din Polonia și România au asistat tranzacția

În procesul de achiziție, ZF Polpharma a fost asistată de Trigon Investment Banking – IMAP Poland și de BICF – IMAP Romania.

Potrivit informațiilor comunicate de consultanți, echipele implicate au oferit asistență pentru evaluarea companiei țintă, structurarea tranzacției, stabilirea prețului din ofertă, negocierile cu acționarii, coordonarea procedurilor de reglementare și implementarea efectivă a ofertei publice de preluare pe piața din România.