Europa pregătește ofensiva euro. Christine Lagarde cere reducerea dependenței de sistemele financiare americane

Uniunea Europeană caută soluții pentru a-și consolida independența financiară într-un context geopolitic tot mai tensionat. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, afirmă că euro poate avea un rol global mai important, însă acest proces va necesita timp și reforme majore la nivel european.

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat la Bruxelles că moneda euro nu poate deveni o monedă globală de rezervă peste noapte, chiar dacă Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de infrastructura financiară americană.

Potrivit acesteia, cel mai important pas pentru atingerea acestui obiectiv îl reprezintă finalizarea uniunii piețelor de capital, proiect aflat de mai mulți ani pe agenda instituțiilor europene.

Lagarde a explicat că istoria arată că nicio monedă nu a devenit monedă internațională de rezervă fără ca statul sau grupul de state care o susțin să dețină și capacitatea de a-și apăra interesele economice și geopolitice.

Declarațiile vin într-un moment în care Europa analizează modalități de creștere a influenței internaționale a euro, pe fondul schimbărilor produse în politica externă și comercială a administrației președintelui american Donald Trump.

Una dintre preocupările majore ale instituțiilor europene este dependența sistemului de plăți din zona euro de companiile americane, transmite Euronews.

Datele Băncii Centrale Europene arată că Visa și Mastercard procesează aproximativ 61% din plățile cu cardul efectuate în zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere.

Pentru a diminua această dependență, Uniunea Europeană lucrează la implementarea euro digital, o monedă digitală publică emisă și garantată de BCE.

Proiectul este conceput pentru a completa numerarul și sistemele bancare existente și ar putea fi aprobat până la sfârșitul anului 2026. Un vot important privind legislația aferentă este programat în Parlamentul European.

În paralel, BCE a prezentat în luna martie o nouă strategie de plăți care include dezvoltarea unor infrastructuri digitale denumite „Pontes” și „Appia”. Acestea sunt concepute pentru a integra tehnologii moderne precum tokenizarea și registrele distribuite utilizate în industria blockchain.

Strategia BCE vine și ca răspuns la dezvoltarea accelerată a stablecoin-urilor, active digitale concepute pentru a avea o valoare stabilă și care sunt utilizate tot mai frecvent pentru plăți și transferuri financiare.

În timp ce China și Rusia au dezvoltat propriile monede digitale publice, Statele Unite au ales o abordare diferită.

Administrația Trump a renunțat la ideea unui dolar digital emis de Rezerva Federală și susține dezvoltarea stablecoin-urilor private. În acest sens, a fost promovată legislația GENIUS Act, care stabilește cadrul de reglementare pentru aceste active digitale.

În prezent, aproximativ 95% dintre stablecoin-urile existente la nivel mondial sunt denominate în dolari americani, ceea ce contribuie la menținerea influenței internaționale a monedei SUA.

Pentru a răspunde acestei tendințe, Comisia Europeană analizează posibilitatea dezvoltării unui număr mai mare de stablecoin-uri denominate în euro.

În ultimii ani, Bruxelles-ul a insistat tot mai mult asupra conceptului de autonomie strategică, inclusiv în domeniul financiar.

Pe lângă consolidarea rolului euro și dezvoltarea euro digital, instituțiile europene urmăresc reducerea vulnerabilităților legate de sistemele de plată externe, de infrastructura financiară dominată de actori din afara Uniunii și de fluctuațiile geopolitice care pot afecta piețele internaționale.

Christine Lagarde a subliniat că dezvoltarea infrastructurilor europene de plăți, adoptarea euro digital și finalizarea reformelor privind piețele de capital reprezintă elemente esențiale pentru creșterea influenței economice și financiare a Uniunii Europene în următorii ani.