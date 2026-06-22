BCE dă asigurări: AI are un impact limitat asupra salariilor şi locurilor de muncă din SUA

Banca Centrală Europeană (BCE) arată, într-un raport publicat luni, că boom-ul inteligenţei artificiale (Artificial Intelligence/AI) transformă piaţa muncii din SUA. Studiul explică de ce cresc temerile privind concedierile şi cum sunt redistribuite locurile de muncă, deşi impactul asupra salariilor rămâne moderat până acum.

Boom-ul utilizării inteligenței artificiale (Artificial Intelligence/AI) ar putea duce la concedierea unor angajaţi, dar efectul general asupra forţei de muncă sau a salariilor în SUA este până acum moderat, se arată într-un raport publicat luni, 22 iunie, de Banca Centrală Europeană (BCE).

În ultimii ani, firmele au investit semnificativ în AI, sporind temerile că oamenii vor fi înlocuiţi în ritmuri accelerate, reducându-se pe parcurs nivelul angajării şi sporind inegalitatea. Totuşi, datele par să atenueze deocamdată aceste temeri, chiar dacă arată că anumiţi angajaţi, în special cei la început de drum din sectoarele puternic expuse, par să fie vulnerabili.

Economia SUA a început acum câţiva ani să se ajusteze la boom-ul AI, iar locurile de muncă din cele mai vulnerabile sectoare au fost realocate către alte segmente, reconfigurând lent piaţa muncii. În aceleaşi condiţii, între anii 2019 şi 2025 locurile de muncă cu risc ridicat de substituire au crescut cu aproximativ 15 puncte procentuale mai puţin decât slujbele cu risc redus de substituire. Rata angajării în cazul locurilor de muncă cu risc ridicat de substituire AI, cum ar fi economişti sau graficieni, a scăzut în medie cu peste 4% între anii 2019 şi 2025. În contrast, în cazul locurilor de muncă cu risc redus de substituire AI, cum ar fi electricieni sau profesori, a urcat cu 13% în aceeaşi perioadă.

Ponderea locurilor de muncă cu risc în totalul angajărilor din SUA a crescut de la 23% la 25%, în timp ce ponderea locurilor de muncă cu risc ridicat a scăzut de la 35% la 33% ca rezultat al acestor modificări de pe piaţa muncii.

Studiul nu a găsit efecte majore asupra veniturilor în urma transformării, dar lasă uşa deschisă pentru o schimbare mai mare în timp.

Președintele BCE, Christine Lagarde, avertizează că inteligența artificială poate aduce riscuri importante deoarece doar câteva companii mari creează modelele de bază, iar acestea sunt tot mai legate de sistemul financiar. Ea a atras atenția că Europa poate deveni dependentă și vulnerabilă în acest domeniu.

La un summit economic desfășurat la Veneția, ea a reamintit că, de-a lungul ultimilor 50 de ani, inovațiile tehnologice au fost adesea urmate de perioade de entuziasm și panică pe piețele financiare și că au existat peste 150 de crize majore din 1970 încoace. În opinia ei, este puțin probabil ca inteligența artificială să facă excepție de la acest tip de evoluție.

Lagarde a explicat că inteligența artificială nu doar schimbă economia, ci va modifica din interior sistemul financiar, ceea ce poate crea riscuri noi și mai concentrate. Chiar dacă a recunoscut că această tehnologie nu poate fi oprită, ea a spus că este important ca statele și instituțiile să se pregătească, astfel încât oamenii să beneficieze de AI, dar să fie și protejați.

Ea a observat că doar șapte mari companii de tehnologie ajung să valoreze aproape o treime din piața bursieră americană și că unele firme mari folosesc tot mai mult finanțare din credite private, un domeniu mai puțin transparent decât băncile obișnuite, cu împrumuturi de peste 200 de miliarde de dolari.

Ea a avertizat că o posibilă scădere bruscă a pieței din SUA ar afecta și Europa deoarece multe investiții europene sunt legate de acțiuni americane. O astfel de criză ar putea duce la credite mai scumpe, scăderea încrederii economice și, în cele din urmă, pierderi de locuri de muncă și probleme economice mai mari.

Lagarde a spus că există riscuri și în sistemul bancar, nu doar pe bursă. Ea a explicat că aproape 9 din 10 bănci supravegheate folosesc deja inteligență artificială într-o formă sau alta.

Ea a avertizat că, dacă băncile folosesc aceleași tipuri de programe AI, atunci diversitatea de opinii și metode, care înainte ajuta sistemul să fie mai stabil, începe să dispară. Din acest motiv, băncile ar putea ajunge să reacționeze în același mod în fața problemelor, ceea ce poate amplifica riscurile. Lagarde a atras atenția că inteligența artificială poate fi folosită și de infractori cibernetici. Ea a menționat un exemplu în care un model AI avansat a trecut teste de securitate la nivel înalt și a găsit mii de puncte slabe în sistemele software folosite de băncile din lume.

În discuțiile cu lideri din Italia, Spania și Portugalia, ea a făcut un apel politic ca Europa să oprească pierderea de bani către Statele Unite ale Americii. Ea a spus că europenii economisesc mult, dar investesc prea puțin în propria economie și în inovație. Lagarde a cerut să se acționeze rapid pentru a crea o uniune a piețelor de capital în Europa, astfel încât banii europenilor să rămână în Europa și să fie investiți în inovație, pentru a asigura independența economică a continentului.