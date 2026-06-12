BCE explică majorarea dobânzilor. Oficialii nu exclud o nouă creștere în iulie

Banca Centrală Europeană a decis să majoreze dobânzile pentru prima dată din 2023, pe fondul presiunilor inflaționiste generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de scumpirea energiei. Oficialii instituției avertizează că inflația se extinde în întreaga economie, iar o nouă creștere a costului creditării rămâne posibilă chiar luna viitoare.

Mesajele transmise de mai mulți membri ai Consiliului Guvernatorilor arată că BCE este pregătită să acționeze din nou dacă evoluția prețurilor va continua să se deterioreze.

Primoz Dolenc, membru al Consiliului Guvernatorilor BCE și guvernator al Băncii Sloveniei, a declarat că decizia de majorare a dobânzilor a fost necesară pentru a menține sub control presiunile asupra prețurilor, în timp ce instituția analizează efectele mai ample ale conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Bloomberg.

Potrivit acestuia, datele economice disponibile în prezent indică în mod clar o combinație dificilă pentru economia zonei euro: inflație mai ridicată și o creștere economică mai redusă.

Dolenc a explicat că la precedentele două reuniuni nu existau suficiente argumente pentru o astfel de măsură, însă situația s-a schimbat semnificativ în ultimele săptămâni.

El a subliniat că efectele scumpirii energiei nu vor dispărea imediat, chiar dacă tensiunile din regiune s-ar reduce rapid. În opinia sa, impactul asupra economiei și asupra prețurilor va continua să fie resimțit o perioadă mai lungă.

Decizia BCE vine după ce inflația din zona euro a trecut de 3% în luna mai, în timp ce presiunile inflaționiste de bază au continuat să se intensifice.

Instituția a revizuit în creștere estimările privind evoluția prețurilor pentru acest an și pentru anul viitor. În același timp, prognozele de creștere economică au fost reduse.

Președintele BCE, Christine Lagarde, a avertizat că șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu începe să se răspândească în tot mai multe sectoare ale economiei europene.

Majorarea dobânzii face din BCE prima mare bancă centrală care reacționează direct la efectele inflaționiste ale conflictului dintre Iran și aliații occidentali. În contrast, Banca Canadei a menținut dobânzile neschimbate, iar Rezerva Federală a SUA și Banca Angliei sunt așteptate să adopte o poziție similară la următoarele reuniuni.

Joachim Nagel, președintele Bundesbank și membru al Consiliului Guvernatorilor BCE, a declarat că instituția este pregătită să majoreze din nou dobânzile la reuniunea din iulie dacă situația o va impune, mai transmite Bloomberg.

Acesta a explicat că efectele războiului din Orientul Mijlociu sunt prea importante pentru a fi ignorate și că prețurile ridicate la energie afectează deja alte categorii de bunuri și servicii.

Nagel a precizat că BCE va continua să ia decizii în funcție de datele economice disponibile și că toate opțiunile rămân deschise.

Surse apropiate discuțiilor din cadrul BCE au indicat că oficialii nu exclud o nouă majorare chiar luna viitoare, dacă perspectivele privind inflația nu se îmbunătățesc.

Fondul Monetar Internațional consideră, la rândul său, că dobânzile vor trebui să crească pentru a limita efectele șocului inflaționist provocat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit estimărilor instituției, ar putea fi necesară o creștere cumulată de 50 de puncte de bază în acest an pentru a evita menținerea inflației peste ținta de 2% pe termen lung.

Piețele financiare anticipează deja noi măsuri de înăsprire a politicii monetare. Investitorii estimează în prezent încă două majorări de câte 0,25 puncte procentuale în perioada următoare.

În același timp, BCE avertizează că șocul energetic continuă să afecteze economia zonei euro, iar riscurile legate de inflație rămân ridicate. Pentru autoritățile monetare europene, prioritatea rămâne readucerea inflației sub control, chiar dacă acest proces ar putea încetini ritmul de creștere economică în următoarele trimestre.