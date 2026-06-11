Record absolut în bănci: economiile românilor cresc în ciuda programelor Tezaur și Fidelis

Economiile populației din România au ajuns la un nivel record la finalul lunii aprilie 2026, pe fondul unei creșteri constante a sumelor păstrate în sistemul bancar. Datele publicate de Banca Națională a României arată că persoanele fizice dețineau depozite și disponibilități în conturi în valoare totală de 415,8 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Soldul economiilor a continuat să avanseze și în aprilie, cu aproximativ 2 miliarde de lei într-o singură lună. Raportat la începutul anului, creșterea cumulată se apropie de 7 miliarde de lei, ceea ce indică o tendință de acumulare constantă a economiilor în bănci.

Depozitele în lei rămân predominante în portofoliul populației, chiar dacă soldul acestora a scăzut ușor față de începutul anului, la puțin peste 269 de miliarde de lei. În același timp, economiile în valută au continuat să crească, ajungând la echivalentul a 146,7 miliarde de lei. Nivelul este mai mare cu aproximativ 4 miliarde de lei față de ianuarie și cu 2,4 miliarde de lei comparativ cu luna martie.

Datele BNR arată și o distribuție importantă între tipurile de economisire. Aproape jumătate din banii populației sunt păstrați în conturi curente. Aproximativ 195 de miliarde de lei se regăsesc în depozite overnight, în timp ce peste 127 de miliarde de lei sunt plasate în depozite cu scadențe de până la un an.

Doar în jur de 14 miliarde de lei sunt direcționate către economisire pe termen lung, prin depozite cu maturitate mai mare de un an. În zona economiilor în euro, populația deține echivalentul a 59,4 miliarde de lei în conturi curente, peste 65 de miliarde de lei în depozite pe termen scurt și aproximativ 5 miliarde de lei în plasamente pe termen lung.

Băncile rămân principala opțiune pentru economisirea populației, în ciuda concurenței venite din partea programelor Tezaur și Fidelis ale Ministerului Finanțelor. Aceste instrumente de stat oferă, în unele cazuri, randamente mai ridicate și au avantajul neimpozitării dobânzii. Totuși, depozitele bancare continuă să atragă volume importante de economii.

Spre exemplu, cea mai recentă emisiune Tezaur oferă o dobândă anuală de 6,25%. Pentru o sumă de 20.000 de lei, câștigul net la scadență este de 1.250 de lei. În comparație, un depozit bancar cu o dobândă nominală de 6,5% generează, după aplicarea impozitului de 10% pe dobândă, un câștig net de aproximativ 1.170 de lei pentru aceeași sumă. În unele cazuri, comisioanele practicate de bănci pot reduce suplimentar randamentul final.

Raportul dintre creditele acordate populației și depozitele constituite de aceasta a continuat să scadă, coborând la aproximativ 50%. Evoluția indică un nivel ridicat de lichiditate în sistemul bancar, ceea ce sugerează existența resurselor necesare pentru o eventuală accelerare a creditării, în funcție de deciziile instituțiilor financiare și de dinamica cererii de împrumuturi.

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