Economiile câștigă teren. Ce îi determină pe români să reducă consumul

Majoritatea consumatorilor din România se pregătesc pentru o nouă rundă de scumpiri, iar acest lucru schimbă vizibil felul în care își administrează bugetele. Cheltuielile sunt mai atent controlate, iar sumele disponibile ajung tot mai des în zona economiilor, nu a consumului.

În acest context, cumpărăturile care nu sunt esențiale sunt primele eliminate din planurile lunare. Comportamentul este influențat de îngrijorările privind inflația și posibila evoluție a veniturilor. Mai trebuie subliniat faptul că principalele motive de îngrijorare pentru consumatorii din România sunt legate de costurile energiei, menționate de 75% dintre respondenți.

Inflația se află, de asemenea, la un nivel ridicat, fiind indicată de 73% dintre participanți. Tot 73% dintre români au o percepție negativă asupra climatului politic, un nivel peste media europeană la acest capitol.

Chiar dacă evaluările economice sunt în general pesimiste, o parte importantă a respondenților își menține o percepție pozitivă asupra propriei stări de bine. Astfel, 77% dintre români își apreciază pozitiv sănătatea mentală.

În ceea ce privește sănătatea fizică, 62% dintre respondenți o evaluează favorabil, peste mediile europene. În același timp, cheltuielile se concentrează preponderent pe produse esențiale, precum alimentele, produsele de curățenie și hrana pentru animale.

Peste 40% dintre români declară că ar direcționa orice venit suplimentar către economii, nu către consum. În paralel, 83% dintre respondenți anticipează noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii, ceea ce menține presiunea asupra bugetelor.

„Cea mai relevantă constatare este că românii ar economisi banii în cazul unei creșteri de venituri, mai degrabă decât să îi cheltuie. Ei anticipează scăderea veniturilor, iar peste 40% declară că orice venit suplimentar ar merge direct către economii. În acest context, nu ne așteptăm la o revenire rapidă a consumului, chiar dacă economia se îmbunătățește. În acest mediu, promoțiile au un impact limitat; ele influențează mai degrabă distribuția coșului de cumpărături decât volumul total, consumatorii alegând ce brand capturează cheltuiala deja existentă”, a explicat Gyorgy Lakatos-Torok, partener BCG.

La nivel european, pesimismul consumatorilor continuă să crească pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 56% în 2026, în timp ce peste jumătate dintre europeni sunt îngrijorați de finanțele zilnice, iar șase din zece se tem de veniturile la pensie.

Promoțiile influențează deciziile de cumpărare pentru 77% dintre consumatori, care declară că sunt sensibili la reduceri. Între 45% și 64% dintre respondenți spun că ar putea schimba brandul în favoarea unei oferte mai avantajoase.

Cu toate acestea, loialitatea față de branduri rămâne ușor mai ridicată decât media europeană. Adoptarea mărcilor private este însă mai redusă, doar 35% dintre consumatori alegând frecvent produse ale retailerilor, sub nivelul înregistrat la nivel european.

Studiul arată că România se află încă sub nivelul multor piețe europene în privința utilizării canalelor digitale pentru descoperirea și achiziția de produse. Consumatorii locali folosesc mai rar mediul online ca principală sursă de inspirație, inclusiv în categorii precum modă, mobilier, electrocasnice, produse pentru animale de companie sau medicamente fără rețetă. Un tipar similar se observă și în procesul de cumpărare propriu-zis, mai ales în sectoare precum moda și produsele pentru animale, ceea ce indică un rol în continuare important al magazinelor fizice în deciziile de achiziție.

Pe fondul unei atenții sporite acordate prețurilor, sustenabilitatea rămâne un criteriu secundar în alegerile de consum. În medie, 59% dintre români spun că iau în calcul cel puțin ocazional acest aspect atunci când cumpără produse, însă doar 16% ar accepta să plătească mai mult pentru variante sustenabile, ușor sub media europeană de 17%.

„Disponibilitatea de a plăti mai mult pentru produse sustenabile a rămas relativ stabilă față de anul trecut, ceea ce indică faptul că preocupările de mediu nu câștigă teren în contextul presiunilor economice persistente”, se arată în analiză.

Cercetarea a fost realizată de BCG pe un eșantion de aproximativ 1.800 de consumatori din România, în aprilie 2026, și face parte dintr-un studiu extins desfășurat în 11 țări europene, cu peste 20.000 de respondenți. Participanții au fost întrebați despre situația economică generală, finanțele personale, intențiile de consum, comportamentele de cumpărare, atitudinile față de sustenabilitate și preferințele de canal în 12 categorii de produse.