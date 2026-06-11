UE schimbă regulile pentru noua taxă pe emisii. Bruxellesul vrea să evite șocurile de preț înainte de lansarea ETS2

Uniunea Europeană face un nou pas în pregătirea lansării sistemului ETS2, mecanismul care va include emisiile generate de clădiri, transportul rutier și alte sectoare suplimentare. Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind modificarea rezervei pentru stabilitatea pieței, într-o încercare de a limita volatilitatea și eventualele creșteri bruște ale prețului certificatelor de emisii.

Decizia vine înainte de lansarea completă a ETS2, programată pentru anul 2028.

Acordul dintre Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European vizează modificarea mecanismului numit Market Stability Reserve (MSR), instrumentul care reglează oferta și cererea de certificate de emisii disponibile pe piață.

Rolul acestui mecanism este de a evita dezechilibrele care pot genera fluctuații puternice de preț. În cadrul negocierilor, instituțiile europene au convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a crește predictibilitatea pieței și pentru a limita riscul unor scumpiri excesive.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului din Cipru, Maria Panayiotou, a declarat că acordul va contribui la o lansare mai stabilă a ETS2 și va oferi gospodăriilor, companiilor și statelor membre mai multă predictibilitate în perioada de tranziție către o economie cu emisii reduse.

Una dintre cele mai importante modificări este extinderea duratei de funcționare a rezervei de stabilitate și după anul 2030, ceea ce ar urma să contribuie la menținerea echilibrului pieței pe termen lung.

Negociatorii europeni au convenit și întărirea mecanismului de control al prețurilor. Astfel, atunci când costul carbonului depășește pragul de 45 de euro pe tonă de CO2 echivalent, numărul certificatelor care pot fi eliberate pe piață va fi dublat.

Pragul va crește de la 20 de milioane la 40 de milioane de certificate disponibile, măsură care are rolul de a reduce presiunea asupra prețurilor.

De asemenea, noul acord introduce un sistem mai gradual de eliberare a certificatelor atunci când numărul celor aflate în circulație scade sub 260 de milioane. Oficialii europeni consideră că această modificare va reduce riscul apariției unor șocuri generate de atingerea unor praguri fixe și va oferi pieței o capacitate mai bună de adaptare.

Acordul prevede și o analiză viitoare a numărului de certificate rămase în rezervă, precum și o evaluare amplă a mecanismelor de stabilizare a prețurilor după lansarea sistemului.

Sistemul ETS2 a fost introdus în cadrul pachetului european „Fit for 55” și are ca obiectiv reducerea emisiilor provenite din mai multe sectoare economice cu 42% până în 2030, comparativ cu nivelul din 2005.

Spre deosebire de actualul sistem ETS, noul mecanism se aplică distribuitorilor care furnizează combustibili pentru clădiri, transport rutier și alte domenii economice.

Companiile vizate vor avea obligația să monitorizeze și să raporteze emisiile generate de combustibilii comercializați și să achiziționeze certificate de emisii corespunzătoare. Numărul total al certificatelor disponibile va scădea progresiv de la an la an, pentru a încuraja investițiile în tehnologii mai puțin poluante.

În cadrul acordului provizoriu, instituțiile europene au introdus și o referire la utilizarea veniturilor obținute din licitațiile ETS2 pentru investiții în eficiență energetică, modernizarea clădirilor și dezvoltarea unor soluții mai curate pentru transport.

Acordul obținut între Consiliu și Parlamentul European trebuie acum aprobat oficial de cele două instituții și supus verificărilor juridice și lingvistice.

După adoptarea formală, modificările vor intra în vigoare înainte de lansarea completă a ETS2, programată pentru anul 2028.

Inițiativa de modificare a rezervei de stabilitate a fost propusă de Comisia Europeană după ce, în vara anului 2025, 19 state membre au solicitat măsuri suplimentare pentru ca noul sistem să fie introdus într-un mod cât mai predictibil și fără efecte majore asupra pieței.