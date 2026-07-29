Un nou episod în Orientul Mijlociu a zguduit piața petrolului. Prețurile au sărit brusc

Prețul petrolului a înregistrat o creștere semnificativă în timpul tranzacțiilor din Asia, pe fondul reaprinderii tensiunilor din Orientul Mijlociu. Evoluția vine după ce Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra forțelor americane dislocate în regiune, alimentând îngrijorările investitorilor privind stabilitatea aprovizionării cu energie.

Contractele futures pentru țițeiul Brent, reperul internațional al pieței, cu livrare în septembrie, au urcat cu 3,42%, până la 86,97 dolari pe baril. În același timp, contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate, cu livrare în iunie, au avansat cu 3,58%, ajungând la 82,09 dolari pe baril.

Potrivit unei postări publicate pe platforma X de Comandamentul Central al SUA, „Forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran într-o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane cu baza în Orientul Mijlociu”.

Episodul a readus în atenție riscurile geopolitice din regiune, iar reacția pieței a fost imediată, investitorii evaluând impactul pe care escaladarea conflictului îl poate avea asupra fluxurilor de petrol.

Forțele americane și cele saudite au desfășurat, la rândul lor, atacuri asupra „mai multe situri logistice și de armament terorist” din estul Irakului. Potrivit Centcom, acțiunea a reprezentat un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone produse în ultimele trei zile și atribuite unor „teroriști aliniați cu Iranul”.

În paralel, Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit a transmis, printr-o postare pe platforma X, că a fost observată „activitate suspectă” în Marea Roșie.

Instituția nu a oferit detalii suplimentare, însă a precizat că un comandant al unui petrolier a raportat că a auzit o explozie în timp ce nava tranzita partea de sud a Mării Roșii. Avertizarea a fost emisă marți, deși incidentul fusese semnalat cu o zi înainte.

Aceste evoluții au amplificat preocupările privind siguranța transportului maritim într-una dintre cele mai importante rute comerciale pentru livrările de petrol.

Pe fondul tensiunilor din regiune, atacurile lansate de rebelii houthi asupra unor obiective petroliere din Arabia Saudită au accentuat temerile legate de continuitatea aprovizionării cu țiței.

Bjorn Vang Jensen, consilier executiv pentru industrie la Xeneta, a declarat marți, în emisiunea „Access Middle East” de la CNBC, că atacurile asupra facilităților de producție, depozitare și infrastructurii portuare destinate industriei petroliere ar putea afecta lanțurile de aprovizionare din întreaga regiune.

În opinia sa, orice perturbare a acestor obiective strategice poate avea consecințe asupra piețelor energetice, într-un moment în care investitorii urmăresc atent evoluțiile geopolitice.

Creșterea cotațiilor petrolului a fost susținută și de reacția piețelor la mesajele transmise de președintele Kevin Warsh, aflat la prima reuniune a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) în calitate de președinte al Rezervei Federale a SUA.

Participanții la piață continuă să fie împărțiți înaintea deciziei de politică monetară programate pentru miercuri. Estimările arată că aproximativ două treimi dintre investitori anticipează menținerea dobânzii de referință în intervalul 3,50% – 3,75%.

În același timp, aproape o treime dintre traderii activi pe piața contractelor futures mizează pe o majorare de 25 de puncte de bază, scenariu care ar ridica rata fondurilor federale la un interval cuprins între 3,75% și 4,00%, potrivit relatărilor cnbc.com.