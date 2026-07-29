ONU: 300.000 de oameni sunt forțați să lucreze în centre de fraude online. Victimele, recrutate prin anunțuri false pe rețelele sociale
SURSA FOTO: Dreamstime - Migranţi, refugiaţi
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), agenție a Organizației Națiunilor Unite (ONU), avertizează că tot mai multe persoane sunt traficate către centre de fraude online din Asia, unde sunt obligate să participe la escrocherii informatice. Potrivit organizației, aproximativ 300.000 de oameni din peste 80 de țări sunt exploatați în prezent în astfel de rețele.
ONU: Rețelele de trafic de persoane recrutează victime prin anunțuri false de angajare
Directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație, Amy Pope, a declarat că numărul cazurilor este în continuă creștere.
Potrivit acesteia, victimele sunt atrase prin anunțuri false de angajare, publicate în special pe rețelele sociale, care promit locuri de muncă bine plătite pentru persoane cu studii universitare și cunoștințe bune de limba engleză.
Printre țările din care provin cele mai multe victime se numără Bangladesh, India, Indonezia, Sri Lanka, Etiopia și Kenya, scrie Deutsche Welle.
Documentele sunt confiscate, iar victimele sunt obligate să participe la fraude online
După ce ajung în țările de destinație, multe dintre persoane rămân fără documentele de călătorie și sunt constrânse să lucreze în centre specializate în fraude informatice.
Potrivit OIM, victimele sunt obligate să participe la scheme online prin care sunt înșelați, de regulă, cetățeni vârstnici din state occidentale.
Organizația avertizează că unele persoane traficate sunt supuse și abuzurilor sexuale.
Amy Pope a subliniat că aceste persoane trebuie considerate victime ale traficului de persoane, chiar dacă sunt obligate să participe la activități infracționale.
Rețelele și-au extins activitatea în peste 80 de țări
Potrivit directorului OIM, dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea de a recruta oameni din aproape orice colț al lumii au extins considerabil aria de acțiune a grupărilor criminale.
Organizația estimează că zeci de mii de persoane din peste 80 de state au fost traficate către astfel de centre, cele mai multe fiind localizate în Cambodgia, Laos și Myanmar.
OIM atrage atenția că nici după ce reușesc să evadeze sau sunt eliberate în urma unor raiduri ale autorităților, multe dintre victime nu sunt tratate ca persoane traficate, ci riscă să fie urmărite penal pentru implicarea în fraude.
ONU cere sprijin pentru victime și campanii de informare
Într-un comunicat publicat marți, Organizația Internațională pentru Migrație solicită continuarea programelor de protecție a victimelor, facilitarea întoarcerii acestora în țările de origine și sprijin pentru reintegrarea lor.
Totodată, agenția ONU cere intensificarea campaniilor de informare privind metodele folosite de traficanți, astfel încât oamenii să poată recunoaște mai ușor tentativele de recrutare și să știe unde pot cere ajutor.
Myanmar înăsprește legislația, iar pierderile provocate de fraude depășesc 100 de miliarde de dolari
În aceeași zi, Parlamentul susținut de armată din Myanmar a aprobat un proiect de lege împotriva fraudelor online, care prevede pedepse foarte dure, inclusiv pedeapsa cu moartea, pentru persoanele care folosesc violența, tortura sau detenția ilegală pentru a obliga alte persoane să participe la astfel de escrocherii.
Potrivit ONU, războiul civil din Myanmar a creat condiții favorabile dezvoltării acestor rețele, care operează în complexe fortificate din apropierea granițelor.
Un raport recent al Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) arată că sindicate criminale chineze reprezintă principala forță organizatoare din spatele acestei industrii a fraudelor online, administrând centre de mari dimensiuni în Myanmar, Cambodgia și Laos.
Conform datelor citate de OIM, pierderile provocate în 2025 de aceste centre de fraude în Asia de Est, Australia și Noua Zeelandă au fost estimate la 114 miliarde de dolari.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.