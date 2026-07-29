Alertă la granițele NATO. Dronele provoacă incidente în tot mai multe state europene

Drone militare care au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au alimentat îngrijorările că războiul din Ucraina începe să afecteze direct flancul nordic al NATO. Potrivit unei analize Reuters, intensificarea atacurilor ucrainene asupra porturilor rusești de la Marea Baltică a fost însoțită de mai multe incidente în care dronele au ratat țintele și au ajuns pe teritoriul statelor aliate.

Reuters notează că Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra porturilor rusești folosite pentru transportul petrolului în Marea Baltică.

În mai multe cazuri, dronele nu și-au atins țintele și au ajuns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, ceea ce a determinat autoritățile să emită avertizări de securitate și să ridice avioane de luptă.

Potrivit analizei, unul dintre cele mai importante efecte politice ale acestor incidente s-a produs în Letonia, unde criza generată de pătrunderea dronelor a contribuit la prăbușirea coaliției de guvernare.

Cronologia prezentată de Reuters arată că seria incidentelor a început la sfârșitul lunii martie.

Pe 25 martie, două drone militare ucrainene au intrat în Estonia și Letonia traversând spațiul aerian al Rusiei. Una dintre ele a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere din Estonia, aflată în apropierea graniței cu Rusia, iar alta s-a prăbușit în Letonia. Tot în aceeași perioadă, Lituania a raportat că o dronă ucraineană s-a prăbușit într-un lac.

În zilele de 29 și 30 martie, Finlanda a anunțat o posibilă încălcare a spațiului său aerian și a ridicat în aer avioane de luptă F/A-18. Ulterior, unul dintre obiectele detectate a fost identificat ca fiind o dronă ucraineană AN-196.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat atunci că bruiajul electronic puternic realizat de Rusia ar putea explica devierea dronelor către teritoriul finlandez.

În lunile mai și iunie, incidentele s-au repetat.

Pe 7 mai, Letonia și Lituania au cerut NATO să își consolideze apărarea antiaeriană după ce două drone au traversat dinspre Rusia și una dintre ele a explodat într-un depozit petrolier din regiunea letonă Rezekne, avariind patru rezervoare goale.

Pe 19 mai, un avion de luptă al NATO aparținând României a doborât o dronă suspectată că era ucraineană, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Estoniei venind dinspre Rusia.

Reuters amintește că Ucraina și-a cerut ulterior scuze Estoniei și celorlalți aliați baltici, susținând că dronele au fost deviate de sistemele rusești de război electronic și negând că ar fi folosit teritoriul Letoniei sau Estoniei pentru lansarea atacurilor asupra Rusiei.

Pe 8 iunie, un avion de luptă francez aflat în misiune NATO a doborât o altă dronă în spațiul aerian al Letoniei.

Reuters arată că seria incidentelor a avut efecte și pe scena politică.

Pe 10 mai, ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, și-a dat demisia după ce premierul Evika Silina a apreciat că sistemele antidronă nu au fost activate suficient de rapid.

Patru zile mai târziu, pe 14 mai, și premierul Evika Silina a demisionat, după ce Partidul Progressives, formațiunea din care făcea parte fostul ministru al Apărării, și-a retras sprijinul pentru coaliția de guvernare, ceea ce a dus la căderea Guvernului.

Cel mai recent episod din cronologia Reuters este datat 28 iulie.

Finlanda a impus o serie de restricții temporare pentru traficul aerian și maritim în apropierea graniței cu Rusia.

Armata finlandeză a precizat că măsurile sunt preventive și au scopul de a permite autorităților să intervină rapid în cazul în care alte drone vor pătrunde în zonă.