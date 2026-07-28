Ce se întâmplă la granița Finlandei cu Rusia. Decizia luată după apariția unui risc neașteptat

Autoritățile militare din Finlanda au anunțat marți închiderea unei porțiuni din spațiul aerian al țării și impunerea unor restricții asupra traficului maritim în zona de coastă din sud, aflată în apropierea frontierei cu Rusia. Decizia a fost luată pe fondul riscului ca drone rătăcite să ajungă în regiune.

Măsurile vin într-un context în care activitatea dronelor militare din apropierea granițelor statelor membre NATO continuă să provoace îngrijorare. Potrivit informațiilor disponibile, drone ucrainene lansate împotriva unor obiective din Rusia au pătruns, pe parcursul acestui an, în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Aceste incidente alimentează preocupările privind extinderea efectelor războiului din Ucraina către zona nordică a Alianței Nord-Atlantice, pe măsură ce operațiunile cu drone se desfășoară în apropierea frontierelor statelor membre, potrivit celor relatate de Reuters.

Un purtător de cuvânt al armatei finlandeze a explicat că restricțiile au fost introduse pentru a permite autorităților să intervină în condiții de siguranță dacă dronele vor pătrunde în zona vizată.

Oficialul a precizat că măsurile urmăresc „pentru a ne asigura că autoritățile sunt capabile să opereze în cazul în care dronele ar pătrunde în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri sigure și siguranța trecătorilor”.

Reprezentantul armatei a mai declarat că instituția nu poate oferi detalii despre proveniența informațiilor referitoare la o posibilă activitate a dronelor, motivând că „deoarece este vorba de informații operaționale”.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor ținte aflate pe teritoriul Rusiei, folosind drone cu rază lungă de acțiune. Aceste operațiuni au fost însoțite de mai multe incidente în care aparatele de zbor și-au modificat traiectoria și au ajuns în spațiul aerian al unor state membre NATO.

Moscova și mai multe țări din Alianța Nord-Atlantică au pus aceste deviații pe seama bruiajului semnalelor GPS, despre care susțin că este provocat de sistemele rusești de război electronic. În același timp, autoritățile ruse acuză Ucraina că ar fi direcționat în mod intenționat drone peste frontierele altor state.