Se ieftinește motorina pentru milioane de șoferi. Accizele la motorină sunt reduse cu 0,17 euro pe litru în Italia

Accizele la motorină vor fi reduse temporar în Italia, în urma unei decizii adoptate de Guvernul de la Roma pentru a limita efectele scumpirii energiei. Măsura intră în vigoare imediat și va fi aplicată până pe 6 august, însă nu vizează și benzina. Executivul italian ia în calcul și alte intervenții, dacă situația de pe piețele energetice se va deteriora în perioada următoare.

Guvernul Italiei a decis reintroducerea reducerii temporare a accizelor la motorină, pe fondul impactului provocat de conflictul din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice. Creșterea prețurilor la combustibili a generat proteste și a amplificat presiunea asupra autorităților, care încearcă să protejeze puterea de cumpărare a populației și competitivitatea industriei, fără a se abate de la obiectivele bugetare convenite cu Uniunea Europeană.

Potrivit decretului anunțat luni seară, până la data de 6 august, prețul motorinei va fi redus cu 0,17 euro pe litru pentru consumatori. Reducerea se aplică exclusiv motorinei, în timp ce benzina rămâne în afara acestui program de sprijin.

Autoritățile italiene au explicat că intervenția are caracter temporar și urmărește diminuarea efectelor scumpirilor generate de tensiunile geopolitice și de volatilitatea piețelor energetice.

Executivul de la Roma estimează că reducerea accizelor la motorină va avea un impact bugetar de aproximativ 125 de milioane de euro. Suma include și facilități fiscale separate destinate transportatorilor rutieri și fermierilor.

Autoritățile nu exclud adoptarea unor măsuri suplimentare în perioada următoare. Ministrul Finanțelor a precizat că situația va fi reevaluată la începutul lunii august, în funcție de evoluția prețurilor la energie și de efectele asupra economiei. „Evaluăm modul în care evoluează situaţia”, a adăugat oficialul.

Acesta a mai afirmat că Italia și Germania sunt statele europene cele mai afectate de creșterea costurilor energiei, având în vedere profilul lor industrial și dependența ridicată de combustibilii fosili.

În același timp, în Germania, coaliția de guvernare a exclus adoptarea unor noi măsuri de sprijin, după ce în lunile mai și iunie au fost aplicate reduceri temporare ale taxelor pe carburanți.

Premierul Giorgia Meloni a transmis că măsura reprezintă o intervenție limitată, menită să ofere un răspuns rapid în actualul context economic și geopolitic, fără a afecta echilibrul finanțelor publice.

„Dar este un răspuns rapid şi responsabil, care ţine cont de marja de manevră limitată, precum şi de situaţia internaţională în continuă schimbare”, a scris Giorgia Meloni, într-o postare publicată pe platforma X.

Șefa Guvernului italian a dat asigurări că Executivul va urmări evoluția pieței și este pregătit să adopte noi măsuri dacă situația o va impune, inclusiv pentru reducerea facturilor la electricitate și gaze.

Nu este pentru prima dată când autoritățile italiene recurg la această soluție. În luna martie, Guvernul a introdus o reducere temporară a accizelor atât pentru motorină, cât și pentru benzină, ca reacție la șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Programul a fost prelungit de mai multe ori și eliminat treptat, expirând la 3 iulie 2026. Costul total al intervenției a fost estimat la aproape două miliarde de euro.

Atât Comisia Europeană, cât și Fondul Monetar Internațional au criticat această politică, apreciind că sprijinul ar trebui direcționat către gospodăriile cele mai vulnerabile, în locul unor măsuri cu aplicare generală.

Potrivit datelor publicate luni de Ministerul Industriei din Italia, la benzinăriile cu autoservire de pe autostrăzi, prețul mediu al benzinei a ajuns la 1,982 euro pe litru, iar cel al motorinei la 2,185 euro pe litru. La 3 iulie 2026, înainte de noul val de scumpiri, prețurile medii erau de 1,803 euro pe litru pentru benzină și 1,882 euro pe litru pentru motorină.