Bursa de Valori București depășește pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de euro. 2025 a fost cel mai bun an din ultimele aproape două decenii

Capitalizarea Bursei de Valori București (BVB) a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 100 de miliarde de euro la finalul anului 2025, iar ritmul de creștere s-a menținut și în prima parte a acestui an. Potrivit celei de-a noua ediții a raportului PwC România privind multiplicatorii de evaluare ai companiilor listate și ai pieței locale de fuziuni și achiziții, piața de capital din România a înregistrat cea mai bună evoluție din ultimii 19 ani.

La sfârșitul anului 2025, capitalizarea totală a Bursei de Valori București, incluzând piața reglementată și sistemul multilateral de tranzacționare (SMT), a ajuns la 537,7 miliarde de lei, echivalentul a peste 100 de miliarde de euro.

Piața reglementată a reprezentat cea mai mare parte a acestei valori, cu 523,7 miliarde de lei, în creștere cu 49% față de anul precedent, în timp ce segmentul SMT/AeRO a ajuns la 14,6 miliarde de lei, după un avans de 15%.

Potrivit PwC România, evoluția pozitivă a continuat și în 2026. În primul trimestru, capitalizarea pieței reglementate a depășit 550 de miliarde de lei, cu aproximativ 5% peste nivelul de la finalul anului trecut.

Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, a crescut cu 46% în 2025, până la 24.439 de puncte, marcând cea mai bună performanță anuală din 2009.

În același timp, indicele BET-TR, care include și dividendele acordate investitorilor, a avansat cu 55%, până la 57.230 de puncte, situându-se printre cei mai performanți indici bursieri la nivel mondial.

Potrivit lui Sorin Petre, liderul departamentului de Evaluare și Analiză Economică al PwC România, performanțele au fost obținute într-un context economic dificil, caracterizat de un deficit bugetar ridicat, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și tensiuni geopolitice persistente.

Acesta arată că promovarea României de către MSCI în categoria piețelor de frontieră avansate și menținerea a 14 companii românești în indicii globali FTSE Russell demonstrează interesul tot mai mare al investitorilor internaționali pentru piața locală.

„Deși capitalizarea bursieră a crescut cu 49% în 2025, valoarea tranzacționată a scăzut ușor, cu 1%, ceea ce arată că aprecierea puternică a prețurilor nu a fost însoțită de o creștere similară a activității de tranzacționare, lichiditatea rămânând concentrată într-un număr limitat de emitenți. Semnalele din 2026 sunt însă pozitive: în primul trimestru, capitalizarea pieței reglementate a depășit 550 de miliarde de lei, cu 5% peste nivelul de la finalul lui 2025, iar valoarea tranzacționată a fost cu 64% mai mare decât în Trim. I 2025. Pentru următorul pas, promovarea la statutul de piață emergentă avansată FTSE, rămân de rezolvat câteva elemente structurale, cel mai important fiind absența unei contrapărți centrale de compensare pentru acțiuni, iar listările de companii de stat ar fi un catalizator esențial.”, a arătat Sorin Petre.

Raportul PwC evidențiază că anul 2025 și prima parte a lui 2026 au adus trei oferte publice inițiale de mari dimensiuni.

Este vorba despre listarea Cris-Tim Family Holding, în valoare de 454 milioane de lei, Electro-Alfa International, care a atras 579,6 milioane de lei, și Christian ’76 Tour, cu o ofertă de 149 milioane de lei.

În paralel, numărul investitorilor de retail activi la Bursa de Valori București a crescut de la 226.000 la finalul lui 2024 la peste 285.000 la sfârșitul lui 2025, ceea ce reprezintă un avans de 26% și de patru ori mai mult decât în anul 2020.

Deși capitalizarea bursieră a crescut puternic, valoarea totală a tranzacțiilor a scăzut cu 1% în 2025, ceea ce arată că aprecierea prețurilor nu a fost însoțită de o creștere similară a activității de tranzacționare.

Potrivit raportului, primele cinci cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, OMV Petrom, Hidroelectrica, Aquila Part Prod Com și Romgaz. Împreună, acestea au reprezentat 58% din valoarea totală tranzacționată pe piața reglementată.

Semnalele din 2026 sunt însă încurajatoare, valoarea tranzacțiilor din primul trimestru fiind cu 64% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Raportul arată că piața locală a obligațiunilor a atins în 2025 un nivel record, cu emisiuni totale de 6,3 miliarde de euro, aproape de trei ori mai mari decât în 2022.

Emisiunile de obligațiuni corporative au ajuns la 2 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din perioada analizată, iar majoritatea noilor listări s-au realizat pe piețele internaționale.

În ceea ce privește evaluările companiilor listate, multiplicatorul EBITDA median a fost de 9,7 ori pe piața principală și de 9 ori pe segmentul AeRO Premium, în timp ce raportul P/E median a urcat la 12,7 ori, peste media ultimilor 19 ani.

Potrivit lui Sorin Petre, următorul obiectiv al pieței de capital românești este promovarea la statutul de piață emergentă avansată în clasificarea FTSE.

Acesta consideră că pentru atingerea acestui obiectiv trebuie rezolvate câteva probleme structurale, cea mai importantă fiind lipsa unei contrapărți centrale de compensare pentru tranzacțiile cu acțiuni.

În același timp, noi listări ale companiilor de stat ar putea reprezenta un factor esențial pentru dezvoltarea și maturizarea Bursei de Valori București.