Popularitatea robotaxi-urilor este în creștere. Rivian profită de noul val

Rivian a primit o recomandare de cumpărare din partea firmei de investiții Piper Sandler, după ce analiștii și-au îmbunătățit evaluarea companiei. Decizia a fost anunțată pe 27 iulie și este susținută de perspectivele de dezvoltare ale producătorului de vehicule electrice, inclusiv în domeniul robotaxi-urilor. Estimările indică un potențial de apreciere de aproximativ 26% al acțiunilor, în pofida declinului înregistrat de la începutul anului.

Rivian este considerată unul dintre principalii beneficiari ai extinderii pieței serviciilor de ride-hailing și ai dezvoltării tehnologiilor autonome, potrivit unei analize publicate de firma de investiții Piper Sandler. În acest context, compania de brokeraj și-a modificat recomandarea pentru acțiunile producătorului american de vehicule electrice de la „Neutru” la „Supraponderare”, echivalentul unei recomandări de cumpărare.

Totodată, Piper Sandler a majorat prețul țintă al acțiunilor Rivian de la 18 dolari la 20 de dolari. Noua estimare indică un potențial de creștere de aproximativ 26% față de prețul de închidere din cea mai recentă sesiune bursieră.

Potrivit analistului Alexander Potter, citat de CNBC, schimbarea recomandării este susținută de mai mulți factori care îmbunătățesc perspectivele companiei. Rivian și-a revizuit în creștere estimările privind livrările, pe fondul prețurilor ridicate la carburanți și al revenirii interesului consumatorilor pentru vehiculele electrice.

În același timp, lansarea SUV-ului R2 nu a generat dificultăți majore, iar modelul este văzut drept unul dintre cele mai importante produse pentru dezvoltarea viitoare a companiei. Un alt element favorabil este majorarea de capital de 1,5 miliarde de dolari realizată în luna iulie, operațiune care asigură resurse financiare pentru investiții și limitează riscul de diluare a participațiilor acționarilor existenți.

Analiza Piper Sandler evidențiază și strategia companiei de a produce intern componente esențiale pentru vehiculele electrice. Rivian dezvoltă propriile unități de control electronic și propriile plăci de circuit, două elemente considerate critice pentru evoluția vehiculelor autonome.

Potrivit evaluării realizate de Alexander Potter, această integrare verticală oferă companiei un avantaj competitiv important într-un sector în care controlul asupra tehnologiilor-cheie poate influența ritmul de dezvoltare și costurile de producție.

Pe măsură ce volumele de producție vor crește, compania ar putea obține venituri suplimentare din software și servicii, domenii considerate tot mai importante pentru producătorii de automobile electrice.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, Rivian a prezentat propriul cip de inteligență artificială destinat platformelor robotaxi, consolidând direcția de dezvoltare a tehnologiilor autonome.

Analistul Piper Sandler consideră că extinderea pieței robotaxi și dezvoltarea roboților umanoizi vor favoriza companiile care controlează întregul proces de proiectare și producție.

„Într-un viitor în care roboții robotaxi și umanoizii devin răspândiți, integrarea verticală – care reunește diferitele etape de dezvoltare în cadrul unei singure companii – va fi un avantaj competitiv cheie. Acest lucru va permite companiei să devină unul dintre jucătorii cheie de pe piață și să își asigure o poziție puternică în dezvoltarea vehiculelor autonome”, a declarat Alexander Potter, analist la Piper Sandler.

Evaluarea reflectă așteptările că producătorii capabili să controleze atât hardware-ul, cât și software-ul necesar vehiculelor autonome vor avea un avantaj semnificativ pe termen lung.

Piața a reacționat favorabil după publicarea noii recomandări. În ședința de tranzacționare din 27 iulie, acțiunile Rivian au avansat cu aproximativ 6%.

Chiar și după această creștere, titlurile companiei rămân cu aproximativ 15% sub nivelul de la începutul anului, ceea ce explică în parte interesul analiștilor pentru potențialul de recuperare.

Conform datelor LSEG, prețul țintă mediu pentru acțiunile Rivian este de 18,50 dolari, ceea ce indică un potențial de apreciere de aproximativ 17% față de ultimul preț de închidere.

În prezent, dintre cei 28 de analiști care urmăresc evoluția companiei, 14 recomandă cumpărarea acțiunilor Rivian, 10 recomandă păstrarea acestora în portofoliu, iar cinci recomandă vânzarea sau consideră că titlurile vor avea o evoluție sub media pieței, potrivit datelor LSEG.