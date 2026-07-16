DIGI Spain s-a listat la bursă în Spania. Compania a atras 287 de milioane de euro și este evaluată la 1,7 miliarde de euro

DIGI Communications marchează una dintre cele mai importante etape din expansiunea sa internațională. Subsidiara din Spania, DIGI Spain, a debutat la tranzacționare pe bursele spaniole, după o ofertă publică inițială (IPO) care a atras aproximativ 287 de milioane de euro și a evaluat compania la circa 1,7 miliarde de euro. Interesul investitorilor a fost ridicat, oferta fiind suprasubscrisă de mai multe ori.

Grupul Digi Communications, listat la Bursa de Valori București și unul dintre cei mai mari operatori europeni de telecomunicații, a anunțat listarea subsidiarei sale din Spania, DIGI Spain Telecom S.A.U., pe piețele bursiere spaniole.

Începând cu 16 iulie 2026, acțiunile companiei sunt tranzacționate în Sistemul de Interconectare Bursieră (Mercado Continuo), sub simbolul bursier „DIGIS”. Listarea vine după finalizarea cu succes a unei oferte publice inițiale care s-a bucurat de un interes puternic din partea investitorilor instituționali, atât internaționali, cât și locali.

Oferta publică inițială a permis atragerea a aproximativ 287 de milioane de euro, iar valoarea totală poate ajunge la 330 de milioane de euro dacă va fi exercitată opțiunea de supra-alocare acordată de Digi România. Prețul de ofertă a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, ceea ce a dus la o capitalizare bursieră inițială de aproximativ 1,7 miliarde de euro.

Debutul bursier a fost marcat prin tradiționalul sunet al clopoțelului la Palatul Bursei din Madrid, în prezența conducerii companiei, a autorităților și a reprezentanților mediului de afaceri.

Directorul general al Digi Communications, Serghei Bulgac, a descris listarea drept un moment definitoriu pentru dezvoltarea subsidiarei spaniole.

„Această zi marchează un moment de referință în dezvoltarea DIGI Spania și, mai presus de toate, reprezintă o dovadă a muncii remarcabile depuse de colegii noștri din Spania în ultimii ani. Prin dedicarea, ambiția și orientarea constantă către consumator, au pus bazele unuia dintre operatorii de telecomunicații cu cea mai rapidă creștere din Europa. Le suntem profund recunoscători clienților noștri pentru încrederea acordată. De asemenea, listarea de astăzi reflectă maturitatea și dimensiunea pe care DIGI Spain le-a atins și confirmă valoarea afacerii clădită de-a lungul timpului. În plus, demonstrează eficiența strategiei Digi Communications de a dezvolta operatori de telecomunicații de top pe piețele locale din Europa, prin investiții durabile în infrastructură, eficiență operațională și atenție sporită la nevoile consumatorilor.”

În urma finalizării IPO-ului, Digi Communications continuă să dețină aproximativ 80% din capitalul social al DIGI Spain, păstrând astfel controlul asupra subsidiarei.

Fondurile atrase prin majorarea de capital vor fi utilizate pentru continuarea planului de dezvoltare al companiei în Spania, inclusiv extinderea infrastructurii proprii și atragerea unui număr mai mare de clienți pe una dintre cele mai competitive piețe europene de telecomunicații.

Compania continuă să înregistreze rezultate operaționale solide și reprezintă principalul vector de creștere al grupului Digi Communications.

Potrivit datelor prezentate în comunicat, subsidiara ocupă de 17 trimestre consecutive primul loc în clasamentul portărilor nete pentru serviciile fixe și mobile din Spania.

Veniturile anualizate au depășit deja pragul de un miliard de euro, după ce în 2025 compania a încheiat anul cu venituri de 929 de milioane de euro. În primul trimestru din 2026, acestea au crescut cu 16,4%, până la 252,2 milioane de euro, iar EBITDA ajustată a ajuns la 50,6 milioane de euro.

În aceeași perioadă, numărul total al unităților generatoare de venituri (RGU) a crescut cu 25,9%, ajungând la 11,4 milioane. Serviciile de telefonie mobilă însumează 7,6 milioane RGU, iar cele de internet fix au ajuns la 2,8 milioane, în creștere cu peste 30% față de primul trimestru al anului trecut.

DIGI Spain estimează că va încheia anul 2026 cu venituri cuprinse între 1,04 și 1,085 miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta o creștere anuală cuprinsă între 11,9% și 16,8%.

Compania continuă investițiile în infrastructura proprie de fibră optică, care acoperă deja 14,2 milioane de gospodării și are ca obiectiv atingerea pragului de aproximativ 21 de milioane în următorii ani. Totodată, rețeaua DIGI a fost desemnată de Ookla cea mai rapidă rețea de internet fix din Spania timp de cinci ani consecutivi.

Acțiunile DIGI Spain sunt tranzacționate pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo, marcând o nouă etapă în dezvoltarea internațională a grupului românesc de telecomunicații.