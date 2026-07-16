Schimbare majoră pregătită pentru fondurile europene. Dragoș Pîslaru anunță că o treime din bani ar putea merge direct către firme

România pregătește o nouă strategie pentru utilizarea fondurilor europene în perioada de programare 2028–2034. Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că o parte semnificativă din finanțarea europeană ar trebui orientată către mediul privat, prin instrumente financiare și acces la capital, în locul granturilor clasice. Oficialul consideră că această schimbare ar putea genera un impact economic mai mare și o utilizare mai eficientă a banilor europeni.

Autoritățile analizează schimbarea modului în care România va utiliza fondurile europene în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028–2034.

Potrivit ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, modelul bazat aproape exclusiv pe granturi ar trebui înlocuit, cel puțin parțial, cu mecanisme care să stimuleze investițiile private și accesul companiilor la finanțare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului de listare a companiei Graffiti Plus pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

„Am început să-i conving inclusiv pe colegii din Guvern şi din zona politică de faptul că, în perioada 2028-2034, cel puţin o treime din toată finanţarea pe care o putem gândi pentru dezvoltarea României trebuie să fie alocată sectorului privat şi, atenţie, nu prin granturi, cu finanţări cu procente foarte mari, ci mai degrabă prin instrumente financiare şi acces la capital.”

Ministrul consideră că viitorul cadru financiar european trebuie să urmărească nu doar absorbția fondurilor, ci și capacitatea acestora de a genera investiții suplimentare în economie.

În opinia sa, România trebuie să treacă de la o abordare concentrată pe volumul fondurilor atrase la una care pune accent pe eficiența utilizării acestora și pe efectul de multiplicare al investițiilor.

„Şi asta este ceva ce cred că este esenţial: să ieşim din simpla absorbţie cantitativă a banilor europeni şi să trecem la absorbţia calitativă şi cea legată de modul în care reuşim să multiplicăm banii.”

Noua abordare ar presupune utilizarea într-o măsură mai mare a instrumentelor financiare, precum fondurile de investiții, garanțiile, împrumuturile sau alte mecanisme care permit reutilizarea capitalului și atragerea investițiilor private.

Dragoș Pîslaru apreciază că piața de capital va avea un rol esențial în noul model de finanțare a economiei românești.

În acest context, Bursa de Valori București ar urma să devină unul dintre principalii parteneri ai statului în implementarea viitoarelor programe europene dedicate dezvoltării economice.

„Bursa de Valori Bucureşti este un partener vital în perioada de programare viitoare 2028-2034.”

Oficialul a explicat că necesarul ridicat de investiții în infrastructură, dezvoltare urbană și economie nu mai poate fi acoperit exclusiv din granturi, fiind nevoie de atragerea capitalului privat.

„Întregul plan şi întreaga gândire pe care am pregătit-o încă din luna noiembrie presupun că, în viitor, pentru a putea răspunde nevoilor pe care încă le avem în materie de infrastructură, de dezvoltare edilitară şi de dezvoltare a sectorului privat, singura modalitate care funcţionează este să multiplici banii europeni. Iar, ca să poţi răspunde necesarului de creştere economică, trebuie să susţii sectorul privat.”

Ministrul a susținut că rolul autorităților nu ar trebui să fie doar acela de a distribui fonduri, ci și de a crea mecanisme prin care firmele performante să poată atrage capital și să se dezvolte.

În acest fel, investițiile private ar putea deveni unul dintre motoarele dezvoltării economice în următorii ani.

„Astăzi celebrăm nu faptul că dăm bani unei companii, ci că facilităm accesul unei companii competitive, performante, premiate la nivel european, pentru a putea, într-adevăr, să se capitalizeze şi să poată oferi oportunităţi de investiţii pe piaţa românească şi regională.”

Potrivit oficialului, susținerea companiilor prin acces la piața de capital și la instrumente financiare poate avea un impact economic mai mare decât acordarea unor granturi care sunt consumate o singură dată.

Declarațiile ministrului au fost făcute cu prilejul debutului companiei Graffiti Plus (GRF+), firmă românească specializată în consultanță în comunicare și brand marketing, pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București.

Compania a atras trei milioane de lei în cadrul unui plasament privat desfășurat în luna ianuarie, fondurile urmând să susțină planurile de dezvoltare ale societății.

Evenimentul a fost prezentat de oficial drept un exemplu al modului în care firmele românești pot utiliza piața de capital pentru finanțare și extindere, fără a depinde exclusiv de granturi publice sau europene.