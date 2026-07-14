Criza politică pune presiune pe economia României. Daniel Dăianu avertizează asupra ratingului de țară și fondurilor europene: „O țară întreagă asistă la un spectacol deplorabil”

Blocajul politic din România riscă să depășească rapid granițele disputelor dintre partide și să producă efecte directe asupra economiei. Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, avertizează că instabilitatea de pe scena politică poate deveni un element important în evaluările realizate de marile agenții internaționale de rating, într-un moment în care România se află deja într-o poziție vulnerabilă din punct de vedere bugetar.

Miza este cu atât mai mare cu cât reprezentanții Ministerului Finanțelor au programate, în această săptămână, discuții cu Fitch și Moody’s, în cadrul procesului de evaluare a situației economice și financiare a țării.

România se află în prezent la limita inferioară a categoriei recomandate investitorilor în evaluările marilor agenții. Pierderea calificativului „investment grade” și intrarea în categoria speculativă, cunoscută în mod obișnuit drept „junk”, ar putea avea consecințe serioase asupra costurilor de finanțare ale statului.

Întrebat dacă actuala criză politică poate influența discuțiile cu agențiile internaționale de rating, Daniel Dăianu a explicat că evoluțiile politice reprezintă una dintre temele urmărite constant de analiștii externi.

În opinia sa, situația economică a unei țări nu poate fi analizată separat de capacitatea autorităților de a lua decizii și de stabilitatea politică. În cazul României, una dintre cele mai importante probleme este legată de fondurile europene și de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Fără îndoială. Eu cred că am mai menționat la dumneavoastră că o întrebare care este întotdeauna pusă și celor cu care dialoghează agențiile de rating este: cum va evolua situația politică? Pentru că nu poți să disociezi economia de politică. Și, în plus, România are o problemă foarte mare, a cărei rezolvare depinde de ce se va întâmpla cu acest impas politic. Dumneavoastră ați menționat deja problematica PNRR-ului, a banilor europeni. De ce vă spun că aceasta este o mare, mare problemă? Fiindcă bugetul României are între variabile absorbția fondurilor europene. Banii europeni sunt o componentă importantă în construcția bugetului public. Banii europeni ajută și finanțarea deficitului de cont curent”, a declarat acesta.

Avertismentul președintelui Consiliului Fiscal vizează rolul major pe care fondurile europene îl au în echilibrul financiar al României. Banii atrași de la nivelul Uniunii Europene nu reprezintă doar o sursă de finanțare pentru investiții, ci sunt luați în calcul inclusiv în construcția bugetară.

O absorbție redusă sau pierderea unor sume din PNRR ar putea pune o presiune suplimentară asupra finanțelor publice, într-o perioadă în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar și să convingă investitorii că poate controla creșterea datoriei publice.

Daniel Dăianu atrage atenția și asupra deficitului de cont curent. Intrările de fonduri europene contribuie la finanțarea acestui dezechilibru, iar diminuarea lor ar putea amplifica vulnerabilitățile economiei românești.

Evaluările agențiilor Fitch și Moody’s sunt urmărite cu atenție de autorități și de investitori. Ratingul suveran influențează percepția asupra riscului asociat României și, implicit, dobânzile la care statul se poate împrumuta de pe piețele financiare.

O retrogradare în categoria nerecomandată investițiilor ar putea determina anumiți investitori instituționali să își reducă expunerea pe activele românești. În același timp, statul ar putea fi obligat să ofere randamente mai mari pentru a atrage finanțare.

Efectele nu s-ar opri însă la nivelul Ministerului Finanțelor. Costurile mai ridicate de finanțare ale statului se pot transmite treptat în economie, inclusiv prin dobânzile practicate pentru companii și populație.

În aceste condiții, capacitatea României de a prezenta un plan politic și fiscal coerent devine una dintre principalele teme urmărite de agențiile de rating.

Președintele Consiliului Fiscal a criticat dur situația de pe scena politică și modul în care blocajul este perceput în interiorul și în afara țării. Într-un context economic dificil, prelungirea disputelor politice riscă să transmită un semnal negativ partenerilor externi și investitorilor.

Daniel Dăianu a descris situația drept un „spectacol deplorabil”, avertizând asupra costurilor pe care lipsa unei soluții politice le poate genera.

Presiunea este amplificată de calendarul economic al României. Autoritățile trebuie să gestioneze deficitul bugetar, să continue atragerea fondurilor europene și să îndeplinească jaloanele asumate prin PNRR, în timp ce piețele financiare urmăresc capacitatea statului de a adopta măsuri credibile.

În lipsa unei stabilizări politice, riscul este ca problemele interne să devină un argument suplimentar în analizele agențiilor de rating. Pentru România, o eventuală deteriorare a percepției investitorilor ar putea însemna împrumuturi mai scumpe și o presiune și mai mare asupra unui buget deja vulnerabil.