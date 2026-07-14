Dunărea a ajuns la un nivel critic. Transportul naval și irigațiile sunt grav afectate

Dunărea provoacă probleme majore în sudul țării, după ce debitul fluviului a coborât la cel mai redus nivel din ultimii 22 de ani. La Bechet, bacul care asigură legătura cu Bulgaria este blocat de patru zile, iar transportul de mărfuri și activitatea agricolă sunt deja afectate. Hidrologii avertizează că situația se va înrăutăți în perioada următoare, în lipsa precipitațiilor și pe fondul temperaturilor ridicate.

Dunărea a ajuns la cote extrem de scăzute în mai multe sectoare, iar efectele sunt vizibile atât asupra transportului de pasageri, cât și asupra celui de mărfuri. La Bechet, în județul Dolj, bacul care traversează fluviul spre Bulgaria nu mai poate circula de patru zile, după ce apa s-a retras considerabil, iar în albie au apărut bancuri de nisip care împiedică navigația.

Imaginile surprinse în zonă arată un peisaj neobișnuit pentru această perioadă a anului, cu porțiuni întinse de nisip acolo unde, până de curând, circulau nave. Nivelul redus al apei face imposibilă deplasarea în condiții de siguranță pe anumite sectoare ale fluviului.

„Toate navele sunt afectate, nu se mișcă, dar agențiile de turism încearcă să găsească o soluție pentru turiști. Rămânem aici pentru două zile, pasagerii noștri merg într-o călătorie la București, după care vom găsi un alt plan, pentru că toate au fost date peste cap, din cauza situației pe apă”, explică Ismail, recepționerul unui vas de croazieră.

Scăderea accentuată a nivelului fluviului afectează și transportul de mărfuri. În porturile Bechet și Calafat, unele barje nu mai pot ajunge în dreptul silozurilor pentru încărcare, iar altele nu își mai pot continua traseul, deoarece există riscul să atingă fundul Dunării.

Operatorii din zonă spun că nivelul apei a început să scadă mult mai devreme decât în anii precedenți, iar dificultățile apărute pun în pericol desfășurarea activităților portuare și comerciale.

„A început nivelul Dunării să scadă mult mai devreme, foarte mult și ridică foarte multe probleme. Se poate acosta, este apă pentru acostare, de aici pot să urce cu grijă, dar nu mai pot să mai coboare”, explică Constantin Ionele, proprietarul unui ponton.

Situația afectează și agricultura. Pe sectorul de irigații Nedeia–Măceșu, alimentarea cu apă a fost suspendată, iar fermierii avertizează că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate pot compromite culturile agricole.

„Dacă în următoarea perioadă, 10 – 15 zile, nu vine o ploaie să ne salveze, vom păți la fel ca anul trecut, să ni se usuce culturile și să suferim pierderi”, spune Constantin Iancu, fermier.

Specialiștii atrag atenția că problemele generate de nivelul extrem de redus al fluviului nu se vor opri aici. În lipsa unor precipitații consistente, debitul Dunării este așteptat să scadă și mai mult în zilele următoare, ceea ce poate amplifica dificultățile din transportul naval și din agricultură.

Potrivit hidrologilor, debitul Dunării la intrarea în România a ajuns la doar 1.800 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii 22 de ani. Evoluția este monitorizată permanent, în condițiile în care efectele se resimt deja asupra navigației, alimentării cu apă pentru irigații și activităților economice desfășurate de-a lungul fluviului.