Irineu Darău anunță un nou pas în PNRR: Jalonul pentru digitalizarea administrației publice a fost îndeplinit

Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, a anunțat marți că România a îndeplinit un nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta vizează accelerarea digitalizării administrației publice prin introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru. Potrivit oficialului, măsura urmărește reducerea birocrației și scurtarea timpului de răspuns pentru cetățeni.

Irineu Darău a anunțat că unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR în domeniul transformării digitale a administrației publice a fost îndeplinit. Proiectul are ca obiectiv implementarea tehnologiilor RPA (Robotic Process Automation), care preiau activitățile repetitive desfășurate în instituțiile statului și contribuie la eficientizarea activității administrative.

„Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), adică soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice. Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă și consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcționarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor”, a transmis Darău.

Ministrul interimar a precizat că proiectul este deja într-o etapă avansată de implementare. Până în prezent, în instituțiile publice au fost introduse 124 de procese automatizate, iar obiectivul final al investiției este atingerea pragului de 240 de astfel de procese.

Oficialul a explicat că proiectul nu se limitează la implementarea unor soluții informatice, ci include și dezvoltarea capacității administrative necesare pentru extinderea digitalizării în anii următori. În acest sens, autoritățile vor crea un Centru de Excelență în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), destinat pregătirii specialiștilor și dezvoltării viitoarelor soluții de automatizare.

„Vom înființa și un Centru de Excelență la ADR, care va pregăti specialiști și va asigura dezvoltarea acestor soluții în următorii ani”, a mai spus Darău.

Ministrul interimar a subliniat că investiția, finanțată prin PNRR cu peste 17 milioane de euro, are ca principal scop îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și reducerea timpilor de așteptare în relația cu instituțiile publice.

„Investiția de peste 17 milioane de euro din PNRR nu vizează tehnologie de dragul tehnologiei, ci oferă respect din partea statului pentru timpul oamenilor”, a mai afirmat Darău.

Totodată, acesta a arătat că digitalizarea administrației publice trebuie să conducă la simplificarea procedurilor administrative și la diminuarea birocrației, astfel încât relația dintre cetățeni și instituțiile statului să devină mai rapidă și mai eficientă.