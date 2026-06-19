MIPE prelungește programul de digitalizare a IMM-urilor. Peste 1.100 de plăți au fost procesate în ultima lună

Programul de digitalizare a IMM-urilor va beneficia de o prelungire cu o lună a perioadei de implementare, a anunțat vineri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Decizia a fost comunicată de secretarul de stat Alina Gîrbea și vine în contextul accelerării procesării cererilor de plată depuse de beneficiari. Potrivit datelor prezentate de minister, în ultimele 30 de zile au fost efectuate 1.195 de plăți. Autoritățile susțin că decontările aferente programului vor rămâne o prioritate pentru recuperarea întârzierilor acumulate.

Programul de digitalizare a IMM-urilor va continua pentru încă o lună, după ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis extinderea perioadei de implementare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„❗ Anunț important ❗ Am decis prelungirea cu o lună a perioadei de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor. Pe parcursul ultimelor 30 de zile și ca urmare a preluării de către MIPE a unei părți importante din cererile de plată, au fost realizate 1.195 de plăți de către echipele din minister. Plățile pentru acest program vor fi în continuare prioritizate în perioada următoare, pentru a recupera întârzierile acumulate”, a informat Secretarul de stat Alina Gîrbea.

Decizia vine în condițiile în care ministerul încearcă să accelereze implementarea proiectelor aflate în faza finală și să asigure utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile pentru transformarea digitală a mediului de afaceri.

Noua extindere oferă beneficiarilor timp suplimentar pentru finalizarea activităților asumate și pentru transmiterea documentelor necesare decontării cheltuielilor eligibile.

Schema de finanțare dedicată digitalizării IMM-urilor reprezintă una dintre componentele importante ale PNRR destinate modernizării companiilor românești și creșterii competitivității acestora.

Prin intermediul granturilor cu valori cuprinse între 20.000 și 100.000 de euro, firmele pot achiziționa echipamente hardware, licențe software, soluții de automatizare, aplicații bazate pe inteligență artificială, servicii cloud și programe de formare profesională pentru angajați.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, prelungirea termenului vine în sprijinul companiilor care au întâmpinat dificultăți în implementarea proiectelor, inclusiv întârzieri legate de livrarea echipamentelor sau de integrarea soluțiilor tehnologice contractate.

Beneficiarii au posibilitatea de a-și adapta calendarul activităților prin notificări transmise în Platforma PNRR, măsură care oferă o flexibilitate mai mare în gestionarea proiectelor și în finalizarea investițiilor asumate prin contractele de finanțare.