Bani din PNRR pentru medicina de familie și digitalizarea serviciilor medicale

Ministerul Sănătății a anunțat că în cursul acestei săptămâni au fost efectuate plăți prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), cu o valoare cumulată de peste 5 milioane de lei. Sumele au ajuns către cabinete de medicină de familie, dar și către primării și structuri din sistemul sanitar județean, implicate în derularea unor proiecte de investiții și modernizare.

Potrivit datelor comunicate de autoritate, finanțările au vizat un total de 23 de cabinete de medicină de familie și 9 instituții din domeniul sanitar. Printre acestea se numără direcții de sănătate publică, servicii de ambulanță județene, precum și primării care implementează proiecte cu finanțare europeană.

„În această săptămână, 23 cabinete de medicină de familie și 9 instituții din sistemul sanitar – Servicii de Ambulanță Județene (SAJ), Direcții de Sănătate Publică (DSP) și Unitate Administrativ-Teritoriale (UAT) – au primit finanțări de peste 5 milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, se arată în comunicatul ministerului

Ministerul precizează că fondurile destinate medicilor de familie sunt utilizate pentru achiziția de echipamente medicale necesare activității curente. De asemenea, resursele pot fi folosite pentru lucrări de reabilitare sau renovare a cabinetelor medicale și a spațiilor în care aceștia își desfășoară activitatea.

Pe de altă parte, finanțările alocate serviciilor de ambulanță, direcțiilor de sănătate publică și autorităților locale sunt direcționate către proiecte de digitalizare. Aceste investiții urmăresc îmbunătățirea modului de gestionare a serviciilor medicale și creșterea eficienței administrative la nivel local și județean.

Ministerul Sănătății transmite că procesul de finanțare este însoțit de măsuri de sprijin pentru beneficiarii proiectelor, astfel încât investițiile asumate să fie implementate și finalizate în termenele stabilite prin programul de finanțare europeană. Accentul este pus pe modernizarea infrastructurii și pe dezvoltarea componentelor digitale din sistemul sanitar.

„Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a sprijini beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR în implementarea și finalizarea investițiilor asumate, astfel încât obiectivele de modernizare a sistemului de sănătate să fie atinse în termenele stabilite”, transmite autoritatea din Sănătate.

Potrivit aceleiași surse, într-un interval de aproximativ o lună și jumătate au fost efectuate plăți cumulate de aproximativ 385 milioane de lei, bani din PNRR. Documentul poate di analizat pe site-ul ms.ro/media/documents/.