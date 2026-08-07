Virusul se răspândește mai repede decât poate fi combătut. Avertismentul OMS care ridică noi semne de întrebare

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat începerea primelor studii clinice pentru vaccinuri bazate pe tehnologia ARN mesager (ARNm), în contextul actualului focar de Ebola din Republica Democrată Congo.

Anunțul vine la aproape trei luni de la debutul epidemiei, în timp ce directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertizează că răspândirea virusului continuă într-un ritm dificil de controlat. „Virusul se răspândește mai repede decât poate fi combătut”, a declarat șeful OMS, care atrage atenția asupra extinderii rapide a focarului și asupra dificultăților întâmpinate de echipele medicale.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a vizitat din nou Republica Democrată Congo, unde a avut discuții cu autoritățile despre măsurile necesare pentru limitarea transmiterii virusului Ebola. După întâlnirile desfășurate la Kinshasa, acesta a precizat că în anumite zone numărul cazurilor de infectare s-a dublat într-un interval de câteva săptămâni.

„Virusul continuă să se răspândească rapid în Republica Democrată Congo și o face mai repede decât poate fi combătut”, a avertizat directorul general al OMS, referindu-se la evoluția actuală a epidemiei.

Potrivit datelor disponibile până acum, autoritățile au confirmat aproape 4.000 de cazuri de infectare, iar peste 1.700 de persoane au murit din cauza variantei Bundibugyo a virusului Ebola. Specialiștii consideră că numărul real al cazurilor ar putea fi mai ridicat, deoarece unele infecții nu sunt depistate la timp, iar anumite lanțuri de transmitere nu sunt încă identificate.

În paralel cu operațiunile de limitare a focarului, OMS a anunțat debutul studiilor clinice pentru două vaccinuri dezvoltate folosind tehnologia ARN mesager (ARNm). Această tehnologie a fost utilizată și la vaccinurile împotriva COVID-19.

Unul dintre vaccinurile aflate în cercetare este dezvoltat de Universitatea Oxford împreună cu Serum Institute of India, iar cel de-al doilea aparține companiei americane Moderna, potrivit informațiilor prezentate de OMS prin coordonatorul pentru cercetare, Vasee Moorthy.

Pe lângă vaccinuri, sunt evaluate și tratamente destinate pacienților infectați, precum și metode de profilaxie pentru persoanele care au intrat în contact direct cu bolnavii.

Vasee Moorthy a precizat că, chiar dacă studiile vor confirma eficiența vaccinurilor și a tratamentelor, va fi nevoie de mai multe luni până când acestea vor putea fi disponibile pe scară largă pentru persoanele afectate. Oficialul OMS a menționat că primele rezultate preclinice sunt considerate promițătoare și urmează să fie analizate în perioada următoare.

Focarul actual este provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu exista până acum un vaccin aprobat. Controlul epidemiei este îngreunat de faptul că numeroase infectări apar în afara lanțurilor epidemiologice deja cunoscute.

Această situație face mai dificilă identificarea persoanelor expuse, izolarea contacților și oprirea transmiterii virusului între comunități.

Intervențiile echipelor sanitare sunt afectate și de situația de securitate din estul Republicii Democrate Congo, unde conflictul armat limitează accesul în anumite zone. De asemenea, deplasările mari ale populației, deficitul de personal medical și apropierea sezonului ploios creează dificultăți suplimentare pentru transportul echipamentelor și desfășurarea operațiunilor de sănătate publică.

În contextul extinderii epidemiei, Statele Unite au anunțat un nou pachet financiar de 242 de milioane de dolari destinat combaterii focarului. Prin această suplimentare, contribuția directă acordată de Washington pentru răspunsul la epidemie depășește 500 de milioane de dolari.

Departamentul de Stat al SUA a solicitat și altor țări să își crească sprijinul financiar pentru operațiunile de limitare a răspândirii virusului. Totodată, autoritățile americane au apreciat măsurile luate de Uganda pentru prevenirea extinderii epidemiei peste graniță.

OMS subliniază că evoluția situației depinde de mai mulți factori, printre care dezvoltarea vaccinurilor și tratamentelor, identificarea rapidă a cazurilor și asigurarea resurselor necesare pentru operațiunile medicale desfășurate în zonele afectate, potrivit ziarulromanesc.de.