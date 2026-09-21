Veneția schimbă regulile pentru turiști! Cât ar putea costa o vizită de o singură zi

Veneția ia în calcul o schimbare care ar putea scumpi considerabil o vizită de o singură zi. Taxa de acces, introdusă pentru a limita aglomerația provocată de numărul mare de turiști, ar putea ajunge la 30 de euro.

Autoritățile din Veneția analizează extinderea perioadei în care este aplicată taxa de acces pentru turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi, precum și majorarea acesteia până la 30 de euro. Michele Zuin, consilier pentru buget și fiscalitate în administrația orașului, a anunțat că măsura este luată în calcul pentru 2027.

Actuala taxă, cuprinsă între 5 și 10 euro, este considerată prea scăzută pentru a contribui la combaterea supraturismului. Potrivit lui Michele Zuin, există discuții privind o eventuală creștere chiar până la 50 de euro, însă autoritățile din Veneția ar putea opta pentru un nivel de maximum 30 de euro. Stabilirea noului tarif pentru 2027 va trebui discutată și convenită cu Guvernul de la Roma, a precizat oficialul pentru publicația regională Il Gazzettino.

Zuin a explicat că valoarea actuală a taxei este accesibilă pentru aproape orice vizitator, ceea ce ar putea diminua efectul descurajator urmărit prin introducerea acestei măsuri. În acest context, autoritățile analizează majorarea taxei pentru a-i păstra rolul de instrument destinat gestionării fluxului mare de turiști.

„Actuala taxă, între cinci şi 10 euro, este accesibilă, virtual, pentru oricine, riscul este să nu mai aibă efectul descurajator pe care pe care ar fi trebuit să-l aibă această măsură. Există discuţii să ajungem cu taxa chiar până la 50 de euro”, a declarat Zuin.

Vizitatorii care își rezervă accesul din timp, cu cel puțin trei zile înainte, plătesc în prezent 5 euro. Persoanele care se cazează peste noapte în Veneția sunt scutite de această taxă de acces, însă trebuie să achite taxa turistică aferentă fiecărei nopți de cazare.

Schema, introdusă inițial ca măsură de testare, a ajuns acum în al treilea an de aplicare. Programul a fost extins după ce, în primul sezon estival, din 2024, taxa a fost percepută timp de numai 29 de zile.

În prezent, taxa este colectată în 60 de zile considerate perioade de trafic maxim în timpul principalului sezon turistic din Laguna Venețiană, între aprilie și iulie. În aceste zile, accesul este taxat între orele 08:30 și 16:00.

Autoritățile din Veneția au încasat în acest sezon peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a aproape 680.000 de tichete de intrare. În afara perioadelor în care taxa este aplicată, turiștii care vizitează orașul pentru o singură zi pot intra gratuit.

Anul trecut, Veneția a înregistrat peste 720.000 de vizitatori de o zi, iar taxa de acces a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș.

Veniturile obținute sunt destinate unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneția, oraș cunoscut în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice, precum și pentru obiective precum Piața San Marco și Podul Rialto.

Criticii măsurii susțin însă că taxa introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze orașul italian.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane mai locuiesc în centrul istoric al Veneției, un număr mai mic decât cel al locurilor de cazare disponibile în hotelurile din oraș.