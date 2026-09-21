UE ia măsuri după alegerile din Rusia. Cine intră în vizorul sancțiunilor de la Bruxelles

Uniunea Europeană anunță sancțiuni după alegerile legislative organizate de Rusia în perioada 18-20 septembrie, inclusiv în teritoriile ocupate ale Ucrainei. Măsurile vizează persoanele implicate în organizarea scrutinului.

Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva persoanelor responsabile pentru organizarea alegerilor desfășurate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei, în contextul scrutinului legislativ rus.

Potrivit unei declarații emise luni de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în numele celor 27 de state membre, vor fi sancționate persoanele implicate în organizarea acestor alegeri, cele care au candidat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și cele considerate responsabile pentru subminarea posibilității unor alegeri libere și corecte în interiorul Rusiei.

Uniunea Europeană precizează că nici alegerile organizate în aceste teritorii, nici rezultatele lor nu vor fi recunoscute.

În declarație se arată că alegerile pentru Duma de Stat, organizate de Rusia în perioada 18-20 septembrie, au evidențiat continuarea și accentuarea eroziunii democrației în Rusia. Totodată, documentul transmis de UE arată că autoritățile ruse și-au intensificat represiunea sistematică și instituționalizată, atât în interiorul țării, cât și dincolo de granițele acesteia, cu scopul de a exclude forțele opoziției democratice din procesul politic.

„Vor fi sancţionaţi cei implicaţi în organizarea acestor alegeri-farsă sau care au candidat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum şi cei responsabili pentru subminarea posibilităţii unor alegeri libere şi corecte în interiorul Rusiei”, se arată într-o declaraţie emisă luni, 21 septembrie, de şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, în numele celor 27 de state membre.

Decizia de a împiedica reprezentanții partidului Iabloko să figureze pe lista federală a redus opțiunile disponibile alegătorilor ruși. Potrivit declarației UE, această măsură a dus la excluderea din procesul electoral a uneia dintre ultimele formațiuni de opoziție rămase și a singurului partid care avea o platformă anti-război.

Uniunea Europeană face referire și la analiști și observatori independenți, potrivit cărora autoritățile au utilizat pe scară largă măsuri administrative și juridice pentru a elimina din procesul electoral persoanele care se opuneau războiului purtat de Rusia și pentru a restricționa sever accesul populației la informații independente.

Totodată, UE menționează faptul că Rusia nu a invitat observatori din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), considerând acest lucru un alt semn al lipsei de transparență a procesului electoral.