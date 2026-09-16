Bulgarii au ieșit din nou în stradă. Protestatarii cer demisia guvernului Radev: Comuniștii afară

Sute de protestatari s-au adunat marți seară în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului condus de premierul Rumen Radev. Manifestanții au invocat mai multe motive, printre care deficitul bugetar, noile împrumuturi externe, corupția, crima organizată, violența în rândul tinerilor și politica Executivului față de Rusia.

Demonstrația a avut loc în așa-numitul „Triunghi al Puterii”, zona situată între Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri. Protestul a fost organizat de activistul Manol Glishev și de asociația civică BOETS.

Organizatorii au cerut alegeri anticipate și au anunțat că intenționează să continue manifestațiile pe parcursul iernii. Protestatarii au acuzat guvernul că promovează ceea ce au descris drept o „dependență periculoasă de Rusia”, despre care susțin că afectează securitatea națională și relațiile Bulgariei cu partenerii din Uniunea Europeană.

Printre nemulțumirile exprimate s-au numărat și măsurile considerate insuficiente împotriva crimei organizate, precum și creșterea frecvenței actelor de violență în rândul tinerilor, despre care participanții au afirmat că nu sunt urmate de sancțiuni adecvate, potrivit celor relatate de novinite.com.

Situația Televiziunii Naționale Bulgare (BNT) a fost, de asemenea, menționată printre motivele manifestației. Protestatarii au acuzat guvernul că a transformat postul public într-un instrument de propagandă politică și au comparat BNT cu fostul ziar din perioada comunistă Rabotnichesko Delo.

Manol Glishev a declarat că guvernul ar fi trebuit deja înlăturat de la putere și a anticipat o intensificare a protestelor în lunile următoare. „Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate”, a declarat el, potrivit BTA.

În timpul manifestației, participanții au scandat „Demisia”, „Comuniștii afară”, „Bulgaria”, „Victorie” și „Glorie Ucrainei”. În mulțime au fost arborate steaguri ale Bulgariei, Ucrainei și Uniunii Europene.

Glishev a criticat și politica guvernului față de războiul din Ucraina. El a susținut că acesta trebuie numit război, nu doar conflict, și a pus sub semnul întrebării declarațiile lui Radev și ale vicepreședintei Iliana Iotova potrivit cărora războiul nu are o soluție militară.

Alți vorbitori au exprimat preocupări legate de apartenența Bulgariei la NATO și UE, fiscalitatea și situația economică a țării. Glishev a susținut că politicile guvernului determină companii străine să plece din Bulgaria și a acuzat Executivul de legături cu Rusia.

Potrivit BTA, Glishev a menționat în mod explicit Bosch și Takeaway printre companiile despre care a afirmat că părăsesc Bulgaria. Afirmațiile au fost făcute în contextul criticilor formulate de protestatari la adresa politicilor guvernului și a mediului economic din țară.

Organizatorii au criticat, de asemenea, planul de închidere a Comisiei Dosarelor și lipsa finanțării pentru un spital de copii. Protestatarii au ridicat și semne de întrebare cu privire la grațierea traficanților de droguri și au cerut o responsabilitate mai mare din partea instituțiilor statului.

La demonstrație au participat, printre alții, copreședinții partidului de opoziție Da, Bulgaria, Ivaylo Mirchev și Bozhidar Bozhanov. Prezența acestora a avut loc în contextul manifestației organizate împotriva guvernului condus de Rumen Radev.

În timpul protestului, traficul din Piața Independenței a fost blocat timp de aproximativ două ore. Demonstrația s-a încheiat la scurt timp după ora 21:00, când circulația a fost reluată.

Mulțimea a încheiat evenimentul cu imnul istoric bulgar „Șumi Marița”. Organizatorii au descris mitingul drept cel mai mare protest împotriva guvernului Radev de la preluarea mandatului, în timp ce BNT l-a prezentat drept al doilea protest de acest fel. Organizatorii au anunțat că alte demonstrații urmează să aibă loc pe parcursul iernii.