Ce se întâmplă cu prețurile? Inflația a urcat din nou, iar șoferii britanici simt deja scumpirile

Inflația din Marea Britanie a accelerat în august, rata anuală ajungând la 3,1%, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS). Creșterea a fost susținută în principal de majorarea prețurilor la benzină și motorină, care a influențat costurile de transport și, implicit, evoluția generală a prețurilor.

Rata inflației a urcat astfel la 3,1% în anul încheiat în august, față de 2,9% în iulie. Nivelul înregistrat în iulie fusese cel mai ridicat din ultimele patru luni, după ce prețurile energiei au fost influențate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Cele mai recente date privind evoluția prețurilor au fost publicate miercuri dimineață de Oficiul Național de Statistică. Inflația urmărește creșterea prețurilor bunurilor în timp, iar Banca Angliei are ca obiectiv menținerea ratei la 2%.

ONS a precizat că sectorul transporturilor, „în special al combustibililor pentru motoare”, a avut cea mai importantă contribuție la accelerarea ratei inflației. Evoluția prețurilor la carburanți a avut astfel un impact direct asupra indicatorului anual, potrivit independent.co.uk.

„Creșterile bruște ale prețurilor la benzină și motorină au împins din nou inflația în creștere în august”, a declarat economistul-șef al ONS, Grant Fitzner.

Acesta a precizat că „Tarifele aeriene mai mari, în special pentru călătoriile pe distanțe lungi, au contribuit, de asemenea, la creștere.” Prețurile din divizia de transport au crescut cu 4,6% în cele 12 luni încheiate în august, potrivit ONS.

Datele instituției arată că „Prețul mediu al benzinei a crescut cu 9,1 pence pe litru între iulie și august 2026, comparativ cu o creștere de 0,3 pence pe litru între iulie și august 2025.” Diferența dintre cele două perioade evidențiază ritmul mai rapid al scumpirii carburanților în august 2026.

Marți, RAC a anunțat că alimentarea unei mașini de familie costa cu aproape 5 lire sterline mai mult față de începutul lunii septembrie. Evoluția prețurilor la pompă a continuat astfel să exercite presiune asupra costurilor suportate de șoferi. Prețul mediu al benzinei în Marea Britanie a ajuns marți la 170,54 pence pe litru, în timp ce motorina a urcat la 192,86 pence pe litru, potrivit companiei de servicii auto.

Nivelul prețului motorinei este acum cel mai ridicat din 29 iulie 2022. În cazul benzinei, prețul a ajuns la un nivel care nu a mai fost întâlnit din 23 august 2022.

Evoluția carburanților se reflectă în datele privind transporturile, sector care a avut cea mai mare contribuție la creșterea ratei inflației în august. Majorarea prețurilor la combustibili a venit într-o perioadă în care costurile energiei erau deja influențate de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Banca Angliei urmează să se reunească joi pentru a decide dacă va modifica rata dobânzii, instrument folosit pentru controlul inflației. Rata dobânzii este în prezent de 3,75%.

Scott Gardner, strateg de investiții la JP Morgan Personal Investing, a declarat că este „puțin probabil ca creșterea inflației să convingă Banca Angliei să majoreze ratele dobânzilor deocamdată”.

Totuși, acesta a adăugat că „acest lucru ar putea stârni noi îngrijorări cu privire la perspectivele inflației în rândul factorilor de decizie politică”. Evoluția prețurilor va fi astfel analizată în contextul deciziei privind rata dobânzii.

Cancelarul John Healey a declarat că „Războiul din Orientul Mijlociu are impact asupra inflației la nivel mondial, nu doar aici, acasă.”

Oficialul a indicat efectele acestei evoluții asupra cheltuielilor suportate de populație, menționând: „În facturile noastre, la cumpărăturile săptămânale și la pompele de benzină.”

John Healey a prezentat și măsurile despre care spune că au fost adoptate pentru sprijinirea familiilor și întreprinderilor. „Am luat măsuri rapide pentru a ajuta familiile și întreprinderile să aibă o pauză, prin reducerea impozitelor pe facturile de electricitate, plafonarea tarifelor de autobuz la 2 lire sterline și reducerea tarifelor pentru pub-uri, cluburi sociale și săli de concerte”.

Cancelarul a mai declarat: „În ciuda acestei incertitudini globale serioase, economia britanică se dovedește a fi rezistentă, iar hotărârea noastră de a livra rezultate și de a crește în fiecare cod poștal continuă.”