Angajații Oil Terminal intră în grevă. Avertisment privind aprovizionarea cu carburanți

Angajații Oil Terminal din Portul Constanța declanșează miercuri o grevă de avertisment de două ore, pe fondul conflictului privind majorarea salariilor. O parte dintre salariați vor opri activitatea între orele 10:00 și 12:00, iar sindicaliștii avertizează că, dacă solicitările lor nu vor fi soluționate, pe 28 septembrie va începe greva generală pe termen nelimitat. Calendarul protestelor este confirmat și de raportul transmis de Oil Terminal Bursei de Valori București.

Conflictul are la bază revendicările salariale ale angajaților celui mai mare terminal petrolier din Portul Constanța. Sindicaliștii solicită o majorare de 6,5%, care să fie aplicată începând cu 1 august.

Cererea nu a fost acceptată în urma negocierilor cu reprezentanții companiei. Pentru acordarea indexării este necesară aprobarea unui memorandum de către Ministerul Energiei, iar sindicaliștii susțin că majorarea este prevăzută de lege pentru companiile care înregistrează profit.

În lipsa unei soluții, o parte dintre salariați întrerup miercuri activitatea timp de două ore. Oprirea lucrului între 10:00 și 12:00 este de natură să producă întârzieri în procesul de aprovizionare cu combustibil.

Următorul pas anunțat de sindicaliști este greva generală. Aceasta ar urma să înceapă pe 28 septembrie și să se desfășoare pe termen nelimitat, dacă până atunci memorandumul pentru indexarea salariilor cu 6,5% nu va fi aprobat.

Data stabilită inițial pentru declanșarea grevei generale era 17 septembrie. Sindicatul Oil Terminal a decis însă să amâne protestul, luând în calcul situația alimentării cu carburanți și efectele pe care oprirea activității le-ar putea produce.

Liderul Sindicatului Oil Terminal, Nicu Andron, a explicat motivele pentru care a fost modificat calendarul protestelor.

„Având în vedere situația alimentării cu carburanți în țară și posibilele repercusiuni ale declanșării grevei generale la Oil Terminal, Consiliul Sindicatului a decis amânarea pentru data de 28 septembrie, în speranța că până atunci vom avea un Guvern cu puteri depline care să poată aproba indexarea salarială cu 6,5%.”

Prin urmare, sindicaliștii acordă un nou interval pentru aprobarea majorării înainte de declanșarea grevei pe termen nelimitat. Oil Terminal a comunicat oficial că greva generală este programată să înceapă pe 28 septembrie.

Reprezentanții angajaților compară costul majorării salariale cu pierderile pe care le-ar putea provoca oprirea activității. Potrivit calculelor prezentate de aceștia, refuzul acordării majorării ar genera pentru stat o economie de aproximativ 4 milioane de lei.

În schimb, sindicaliștii susțin că numai cinci zile de grevă ar putea produce pierderi de peste 6,5 milioane de lei.

O eventuală oprire totală a activității ar putea avea consecințe și asupra aprovizionării cu produse petroliere. Reprezentanții angajaților avertizează că ar putea fi afectate depozitele și stațiile de carburanți din țară, precum și rafinăria Petrobrazi.

Sindicaliștii își argumentează avertismentul prin importanța Oil Terminal în circuitul produselor petroliere și susțin că 60% din combustibilul consumat în România este adus prin compania din Portul Constanța.