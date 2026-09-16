Câți oameni au murit în accidente aviatice cu aeronave înmatriculate în UE

În 2025, 116 persoane și-au pierdut viața în accidente aviatice produse pe teritoriul Uniunii Europene și în care au fost implicate aeronave înmatriculate în UE. Numărul este cu 25 mai mare decât cel înregistrat în 2024, când au fost raportate 91 de decese.

Din 2021 și până în 2025, numărul total al persoanelor decedate în astfel de accidente a ajuns la 638. Datele provin din statisticile privind siguranța aeriană publicate de Eurostat.

Informațiile oferă o imagine asupra accidentelor în care au fost implicate aeronave înmatriculate în Uniunea Europeană și asupra numărului de persoane decedate sau rănite în aceste evenimente.

Cele mai multe decese din 2025 au fost asociate accidentelor produse în timpul operațiunilor necomerciale. Acestea au reprezentat 109 decese, respectiv 94,0% din total.

Categoria operațiunilor necomerciale include aviația corporativă și privată, demonstrațiile aeriene, activitățile de antrenament și instruire pentru zbor, precum și zborurile pentru relocarea aeronavelor. Cele 109 decese asociate acestor operațiuni reprezintă cea mai mare parte a victimelor raportate în 2025.

În cazul transportului aerian comercial au fost înregistrate 4 decese, ceea ce reprezintă 3,4% din totalul deceselor. Alte 3 persoane și-au pierdut viața în accidente produse în timpul operațiunilor specializate, echivalentul a 2,6% din total.

Operațiunile specializate includ activități precum pulverizarea culturilor agricole, publicitatea aeriană sau operațiunile fotografice. Distribuția deceselor evidențiază diferențele dintre tipurile de operațiuni aeriene în care au fost implicate aeronavele înmatriculate în UE.

În funcție de tipul aeronavei, avioanele au fost asociate cu cel mai mare număr de decese, respectiv 79. Elicopterele și planoarele au înregistrat câte 18 decese fiecare, în timp ce un deces a fost asociat unui accident în care a fost implicat un balon.

În 2025, în accidentele aviatice în care au fost implicate aeronave înmatriculate în UE au fost rănite 143 de persoane. Numărul este mai mic decât cel raportat în 2024, când au fost înregistrate 215 persoane rănite.

Cele mai multe persoane rănite, 93 la număr, au fost implicate în accidente care au avut ca tip de aeronavă avionul. Accidentele în care au fost implicate baloane au provocat 19 răniri, în timp ce cele cu planoare au fost asociate cu 17 persoane rănite.

În cazul elicopterelor au fost raportate 12 persoane rănite, iar accidentele care au implicat aeronave fără pilot la bord au provocat 2 răniri. Datele includ accidentele produse în diferite tipuri de operațiuni aeriene. Din totalul celor 143 de persoane rănite în 2025, 32 au fost implicate în accidente produse în timpul zborurilor comerciale.