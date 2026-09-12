Bucureștiul a intrat în Cartea Recordurilor cu „Masa care unește”. Ce au reușit 20.000 de oameni

Bucureștiul a stabilit sâmbătă, 12 septembrie 2026, un record mondial prin evenimentul „Masa care unește”. Aproximativ 20.000 de persoane s-au așezat la o masă lungă de 5 kilometri, amenajată între Piața Constituției și Piața Unirii. Performanța a fost certificată de un reprezentant Guinness World Records. Evenimentul a urmărit și strângerea de fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România.

„Masa care unește” a adus împreună 20.000 de persoane la cea mai lungă masă din lume, amplasată pe o distanță de 5 kilometri în centrul Capitalei. Participanții s-au așezat de-a lungul traseului cuprins între Piața Constituției și Piața Unirii.

Recordul mondial stabilit la București a fost certificat la fața locului de un reprezentant Guinness World Records. Evenimentul a transformat zona centrală a orașului într-un spațiu dedicat comunității și solidarității.

Organizarea evenimentului „Masa care unește” a avut și un obiectiv caritabil, fondurile adunate fiind destinate construirii primului spital de psihiatrie pediatrică din România. Unitatea medicală este ridicată în București, în curtea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin implicarea Fundației Metropolis.

Primăria Capitalei a prezentat atât amploarea evenimentului, cât și cauza pentru care mii de oameni s-au reunit în centrul orașului:

„Aşa ceva trăieşti o dată-n viaţă! A fost o atmosferă incredibilă azi, în centrul Capitalei, unde 20.000 de oameni s-au aşezat la cea mai lungă masă din lume, de 5 km. Şi, da, am bătut recordul mondial! Un reprezentant Guinness World Records, prezent la faţa locului, a certificat recordul. Dar nu doar despre asta a fost vorba. Ci despre comunitate, despre solidaritate, despre prietenii care se leagă între oameni care aleg să stea împreună la aceeaşi masă pentru o cauză nobilă: să contribuie la construcţia primului spital de psihiatrie pediatrică din România. La noi, în Bucureşti, împreună cu Fundaţia Metropolis”, au scris cei de la PMB.

Primarul general Ciprian Ciucu i-a felicitat pe reprezentanții Untold pentru organizarea evenimentului și pentru mobilizarea bucureștenilor. Acesta a comparat atmosfera creată în Piața Constituției cu o sufragerie de mari dimensiuni, în care locuitorii orașului s-au așezat împreună:

„A fost o mare sufragerie astăzi, în Piaţa Constituţiei. Aşa cum îmi place mie să spun, că vreau să avem un oraş ca o sufragerie, ei bine, a fost, literalmente, un oraş sufragerie”, a spus el.

Banii strânși din donațiile făcute sâmbătă vor fi folosiți de Fundația Metropolis pentru continuarea construcției primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România. Ciprian Ciucu le-a mulțumit reprezentanților fundației pentru implicarea în dezvoltarea unității medicale din curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Organizatorii evenimentului „Masa care unește” au pregătit câte o porție de mâncare pentru fiecare dintre cei 20.000 de participanți. Cantitatea totală de alimente folosită a depășit 5 tone.

Meniul servit la masa lungă de 5 kilometri a cuprins preparate tradiționale, deserturi și fructe.