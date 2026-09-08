Ciprian Ciucu trimite Corpul de Control la Termoenergetica. Primarul Capitalei acuză „proastă operare”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va trimite Corpul de Control la Termoenergetica, după ce a primit informații din interiorul companiei referitoare la modul în care ar fi operată rețeaua de termoficare. Edilul evită să vorbească despre un posibil sabotaj, dar reclamă existența unui „prost management”.

Ciprian Ciucu a declarat luni, la București FM, că la Primăria Capitalei au început să ajungă informații din partea unor angajați ai Termoenergetica. Acestea nu ar proveni de la conducerea societății, ci de la alte niveluri din cadrul companiei.

Primarul general a pus sub semnul întrebării modul în care este operată infrastructura de termoficare și a anunțat că situația va fi verificată de Corpul de Control.

„Reţeaua de termoficare, care este veche şi ruginită, pocneşte şi am şi impresia că este operată prost. Încep să vină la mine informaţii, nu de la şefimea din Termoenergetica, ci de la alte eşaloane, că apar avarii şi din cauza, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic proastă operare”, a declarat Ciprian Ciucu, luni, în emisiunea „În Comunitate” de la Bucureşti FM.

Edilul a descris și una dintre situațiile despre care spune că a fost informat, legată de introducerea apei la temperaturi foarte diferite într-o conductă care fusese anterior închisă.

„Nu sunt la bază fizician, dar ştiu că, dacă pui, în acelaşi timp, pe o conductă pe care ai avut-o închisă, dintr-o parte apă fierbinte, la 96 de grade, şi din cealaltă parte apă rece, când se întâlnesc cele două va bubui. Sunt diferenţe de temperatură şi de dilatare, se produce acel efect de berbec. Tocmai îmi e că s-a întâmplat o situaţie din asta şi o să trimit Corpul de Control. Nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management”, a afirmat primarul general.

Anunțul deschide o nouă verificare asupra activității Termoenergetica, în contextul problemelor cu care se confruntă sistemul de termoficare al Capitalei.

Corpul de Control urmează să verifice informațiile ajunse la primarul general și să stabilească dacă procedurile folosite în operarea rețelei au contribuit la producerea unor avarii.