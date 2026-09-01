Ciprian Ciucu a lansat licitația pentru 100 de troleibuze noi. Contract de aproape 493 de milioane de lei
Ciprian Ciucu (SURSA FOTO: Dreamstime)
Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate, destinate creșterii capacității transportului public din București. Valoarea estimată a contractului este de 492,78 milioane de lei, fără TVA, iar vehiculele vor trebui să aibă o autonomie de cel puțin 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu.
Licitație pentru 100 de troleibuze articulate
Ciprian Ciucu a anunțat că procedura pentru achiziționarea celor 100 de troleibuze a fost lansată marți, 1 septembrie.
„Continuăm investițiile în transportul public! Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru!”, a transmis primarul general.
Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 de lei, fără TVA.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie 2026, ora 15:00. Procedura poate fi identificată în SEAP prin anunțul CN1095972.
Troleibuze de 18 metri, cu minimum 130 de pasageri
Potrivit cerințelor prezentate de primarul general, viitoarele troleibuze trebuie să fie vehicule de serie, omologate în categoria M3, clasa I, articulate și să aibă o lungime de 18 metri.
Vehiculele vor trebui să fie complet accesibilizate, să aibă podea integral coborâtă și o capacitate de minimum 130 de pasageri.
În postarea primarului nu este precizat numărul minim de locuri pe scaune, deși este menționată existența unei astfel de cerințe.
Autonomie de minimum 20 de kilometri fără rețeaua de contact
Una dintre principalele condiții impuse prin achiziție este ca troleibuzele să poată circula minimum 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua electrică de contact, folosind bateriile de tracțiune.
Performanța va trebui demonstrată în condiții reale de exploatare și cu toate sistemele auxiliare în funcțiune, inclusiv instalația de climatizare.
Această autonomie ar permite vehiculelor să circule și pe porțiuni unde nu există rețea de troleibuz sau în situațiile în care alimentarea de la rețea nu este disponibilă.
Aer condiționat, plăți contactless și prize USB
Noile troleibuze vor trebui să ofere o serie de dotări pentru pasageri. Printre acestea se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, sistemele audio-video pentru informarea călătorilor, camerele video, validatoarele contactless și prizele USB.
Vehiculele vor avea și sisteme pentru numărarea automată a pasagerilor.
Primarul Capitalei a precizat că troleibuzele vor fi dotate și cu sisteme moderne de siguranță și de asistență la conducere.
Etilotest care poate împiedica pornirea troleibuzului
Cerințele prevăd inclusiv sisteme ADAS pentru asistența șoferului și tehnologii pentru monitorizarea atenției conducătorului auto.
O altă dotare prevăzută este un dispozitiv antidemaraj cu etilotest. Acesta are rolul de a împiedica pornirea vehiculului în condițiile stabilite de sistem.
O parte din bani vin din fonduri europene
Cele 100 de troleibuze urmează să fie cumpărate parțial din fonduri europene, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.
Ciprian Ciucu indică pentru proiect o valoare totală de 596.462.622 de lei și o finanțare nerambursabilă de 119.262.562 de lei.
Achiziția face parte din investițiile anunțate pentru modernizarea și creșterea capacității transportului public din București.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.