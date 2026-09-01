Ciprian Ciucu a lansat licitația pentru 100 de troleibuze noi. Contract de aproape 493 de milioane de lei

Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate, destinate creșterii capacității transportului public din București. Valoarea estimată a contractului este de 492,78 milioane de lei, fără TVA, iar vehiculele vor trebui să aibă o autonomie de cel puțin 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a anunțat că procedura pentru achiziționarea celor 100 de troleibuze a fost lansată marți, 1 septembrie.

„Continuăm investițiile în transportul public! Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru!”, a transmis primarul general.

Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 de lei, fără TVA.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie 2026, ora 15:00. Procedura poate fi identificată în SEAP prin anunțul CN1095972.

Potrivit cerințelor prezentate de primarul general, viitoarele troleibuze trebuie să fie vehicule de serie, omologate în categoria M3, clasa I, articulate și să aibă o lungime de 18 metri.

Vehiculele vor trebui să fie complet accesibilizate, să aibă podea integral coborâtă și o capacitate de minimum 130 de pasageri.

În postarea primarului nu este precizat numărul minim de locuri pe scaune, deși este menționată existența unei astfel de cerințe.

Una dintre principalele condiții impuse prin achiziție este ca troleibuzele să poată circula minimum 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua electrică de contact, folosind bateriile de tracțiune.

Performanța va trebui demonstrată în condiții reale de exploatare și cu toate sistemele auxiliare în funcțiune, inclusiv instalația de climatizare.

Această autonomie ar permite vehiculelor să circule și pe porțiuni unde nu există rețea de troleibuz sau în situațiile în care alimentarea de la rețea nu este disponibilă.

Noile troleibuze vor trebui să ofere o serie de dotări pentru pasageri. Printre acestea se numără aerul condiționat, rampele pentru persoanele cu mobilitate redusă, sistemele audio-video pentru informarea călătorilor, camerele video, validatoarele contactless și prizele USB.

Vehiculele vor avea și sisteme pentru numărarea automată a pasagerilor.

Primarul Capitalei a precizat că troleibuzele vor fi dotate și cu sisteme moderne de siguranță și de asistență la conducere.

Etilotest care poate împiedica pornirea troleibuzului

Cerințele prevăd inclusiv sisteme ADAS pentru asistența șoferului și tehnologii pentru monitorizarea atenției conducătorului auto.

O altă dotare prevăzută este un dispozitiv antidemaraj cu etilotest. Acesta are rolul de a împiedica pornirea vehiculului în condițiile stabilite de sistem.

O parte din bani vin din fonduri europene

Cele 100 de troleibuze urmează să fie cumpărate parțial din fonduri europene, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

Ciprian Ciucu indică pentru proiect o valoare totală de 596.462.622 de lei și o finanțare nerambursabilă de 119.262.562 de lei.

Achiziția face parte din investițiile anunțate pentru modernizarea și creșterea capacității transportului public din București.