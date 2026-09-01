Deficit mai mic, taxe mai mari. Radu Georgescu: „Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel”

Economistul Radu Georgescu analizează execuția bugetară aferentă primelor șapte luni din 2026 și susține că reducerea deficitului a venit pe fondul încasărilor mai mari obținute prin creșterile de taxe. În opinia sa, statul nu a făcut reforme semnificative în zona cheltuielilor, ci a încasat mai mult de la populație și companii, în timp ce anumite cheltuieli au continuat să crească.

Radu Georgescu pornește de la execuția bugetară pe luna iulie și de la discuțiile provocate de reducerea deficitului.

„Ca de obicei, unii au aplaudat și au sărit într-un picior că a scăzut deficitul. Alții au înjurat că scăderea vine exclusiv din creșteri de taxe. Cine are dreptate? Pentru că probabil sunt maximum cinci oameni în România care au deschis execuția bugetară și au înțeles ce scrie acolo, îți explic eu”, afirmă Radu Georgescu.

Economistul susține că o parte importantă a îmbunătățirii situației bugetare trebuie pusă în legătură cu veniturile suplimentare obținute de stat.

Prima sursă indicată de Radu Georgescu este TVA.

„TVA: 18 miliarde incasati în plus in 2026. Ura. Din buzunarul tău. Probabil știi că de la 1 august 2025 TVA a urcat la 21%. Ce se știe mai puțin: pentru unele produse saltul a fost de la 5% sau 9% direct la 21% — locuințe, panouri solare, pompe de căldură, suplimente alimentare etc Pentru multe produse, TVA-ul a crescut cu peste 300% !! Ura. Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel”, scrie economistul.

A doua categorie indicată de Radu Georgescu este cea a contribuțiilor sociale, despre care spune că a adus statului alte 8 miliarde de lei.

„Contribuții sociale: 8 miliarde incasati în plus in 2026. Ura. Din buzunarul tău. De la 1 august 2025, au început să plătească CASS: mamele aflate în concediu de creștere a copilului, pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, șomerii, veteranii de război, soții și părinții fără venituri aflați în întreținere, etc Ura. Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel”, afirmă Radu Georgescu.

Radu Georgescu: 3 miliarde de lei în plus din impozitul pe dividende

Economistul continuă analiza cu veniturile provenite din impozitarea dividendelor.

„Încasările din impozitul pe dividende: 3 miliarde de lei incasati mai mult in 2026 Impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16%. Ura! Statul ne-a luat mai mulți bani din portofel”, afirmă acesta. Economistul indică și o reducere a cheltuielilor de capital

Radu Georgescu susține că, în paralel cu veniturile suplimentare obținute din taxe și contribuții, cheltuielile de capital au scăzut.

„Cheltuielile de investiții (cheltuieli de capital) au scăzut in 2026 cu 5 miliarde de lei. Ura! Statul a tăiat din investițiile propuse în bugetul pe 2026: școli, spitale etc.”, scrie economistul.

Radu Georgescu face apoi un calcul pornind de la cele patru elemente prezentate și ajunge la o diferență de aproximativ 6 miliarde de lei.

„Dar stai puțin. Acum vine partea super haioasa. Dacă aduni cele patru puncte, îți dau 34 de miliarde de lei incasati mai mult din cresteri de taxe Păi reducerea deficitului a fost de 28 de miliarde de lei. Unde este diferența de 6 miliarde? Iti spun si asta”, afirmă acesta.

Potrivit economistului, diferența se regăsește în creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile.

„Statul a crescut cheltuielile cu bunuri și servicii cu exact 6 miliarde de lei !!! Deci statul nu a redus cheltuielile. Le-a crescut. Zero reforme pe cheltuieli. Nu-i așa că e foarte tare? Unii se bucură că plătesc mai multe taxe pentru ca statul să cheltuiască mai mult”, afirmă Radu Georgescu.

Economistul consideră că reducerea deficitului trebuie privită în contextul taxelor mai mari suportate de populație și companii și al evoluției cheltuielilor statului.