Semnalul care ridică semne de întrebare la Bursa de la București. Ce a observat Radu Georgescu

Economistul Radu Georgescu a comentat evoluția recentă a bursei de la București, după o ședință în care numărul operațiunilor de vânzare a acțiunilor a crescut semnificativ. Acesta a remarcat diferența dintre comportamentul investitorilor individuali din perioada recentă și cel observat cu aproximativ o lună în urmă.

Radu Georgescu atrage atenția asupra valului de vânzări de la Bursa de la București, unde au fost înregistrate peste 25.000 de ordine, de aproximativ trei ori mai multe decât într-o zi obișnuită. Economistul subliniază schimbarea rapidă de comportament a investitorilor individuali, care cu o lună înainte cumpărau acțiuni.

„Azi, mii de oameni s-au îmbulzit să iasă de la bursă. Acum o lună se îmbulzeau să intre. Azi s-a apăsat pe butonul de vânzare, la bursa din București, de peste 25.000 de ori !! De vreo trei ori mai mult decât într-o zi normală. Aceștia sunt faimoșii retaileri. Adică oamenii care au o aplicație și apasă pe butoane”, a punctat Radu Georgescu.

Potrivit economistului, scăderea bursei a fost de 3,6%, iar dinamica tranzacțiilor a atras atenția asupra modului în care investitorii individuali au reacționat la evoluția pieței. Radu Georgescu susține că, în același timp, fondurile mari ar utiliza alte modalități pentru a-și reduce expunerea.

„Bursa a scazut cu 3,6% Acum partea interesantă. Fondurile mari ies pe ușa din spate, a scris Economistul Radu Georgescu pe contul său de socializare.”

Economistul a indicat drept exemplu o tranzacție specială prin care au fost vândute acțiuni ale Băncii Transilvania în valoare de 73 de milioane de lei. Radu Georgescu a făcut o diferențiere între modalitatea prin care investitorii individuali efectuează operațiuni și cea utilizată de fondurile mari.

„De exemplu, joi s-au vândut, printr-o tranzacție specială, acțiuni ale Băncii Transilvania în valoare de 73.000.000 de lei. Aceștia nu vând pe aplicație, pentru că ar prăbuși de tot bursa. Acum, întrebarea de 100 de puncte. Ce se va intampla maine? Dar saptamana viitoare Vor cumpăra fondurile de pensii pentru a susține piața și a evita prăbușirea bursei?”, se întrerabă econimistul.

În mesajul său, Radu Georgescu a ridicat astfel întrebări legate de evoluția bursei în următoarele zile și de eventualele intervenții ale unor investitori instituționali. El a făcut referire în mod special la fondurile de pensii și la posibilitatea ca acestea să cumpere acțiuni pentru susținerea pieței.

Economistul a menționat și o a doua posibilitate, referitoare la companiile ale căror acțiuni sunt tranzacționate la bursă. Potrivit acestuia, societățile ar putea recurge la răscumpărarea propriilor acțiuni în contextul scăderii cotațiilor.

Radu Georgescu se întreabă dacă fondurile de pensii și companiile vor cumpăra acțiuni pentru a susține piața, considerând că astfel de intervenții ar putea însemna bani cheltuiți fără folos.