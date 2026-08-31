Semnalul care ridică semne de întrebare la Bursa de la București. Ce a observat Radu Georgescu
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Economistul Radu Georgescu a comentat evoluția recentă a bursei de la București, după o ședință în care numărul operațiunilor de vânzare a acțiunilor a crescut semnificativ. Acesta a remarcat diferența dintre comportamentul investitorilor individuali din perioada recentă și cel observat cu aproximativ o lună în urmă.
Un volum neobișnuit de vânzări la bursă. Radu Georgescu pune o întrebare-cheie
Radu Georgescu atrage atenția asupra valului de vânzări de la Bursa de la București, unde au fost înregistrate peste 25.000 de ordine, de aproximativ trei ori mai multe decât într-o zi obișnuită. Economistul subliniază schimbarea rapidă de comportament a investitorilor individuali, care cu o lună înainte cumpărau acțiuni.
„Azi, mii de oameni s-au îmbulzit să iasă de la bursă. Acum o lună se îmbulzeau să intre. Azi s-a apăsat pe butonul de vânzare, la bursa din București, de peste 25.000 de ori !! De vreo trei ori mai mult decât într-o zi normală. Aceștia sunt faimoșii retaileri. Adică oamenii care au o aplicație și apasă pe butoane”, a punctat Radu Georgescu.
Potrivit economistului, scăderea bursei a fost de 3,6%, iar dinamica tranzacțiilor a atras atenția asupra modului în care investitorii individuali au reacționat la evoluția pieței. Radu Georgescu susține că, în același timp, fondurile mari ar utiliza alte modalități pentru a-și reduce expunerea.
„Bursa a scazut cu 3,6% Acum partea interesantă. Fondurile mari ies pe ușa din spate, a scris Economistul Radu Georgescu pe contul său de socializare.”
Tranzacție de 73 de milioane de lei cu acțiuni Banca Transilvania
Economistul a indicat drept exemplu o tranzacție specială prin care au fost vândute acțiuni ale Băncii Transilvania în valoare de 73 de milioane de lei. Radu Georgescu a făcut o diferențiere între modalitatea prin care investitorii individuali efectuează operațiuni și cea utilizată de fondurile mari.
„De exemplu, joi s-au vândut, printr-o tranzacție specială, acțiuni ale Băncii Transilvania în valoare de 73.000.000 de lei. Aceștia nu vând pe aplicație, pentru că ar prăbuși de tot bursa. Acum, întrebarea de 100 de puncte. Ce se va intampla maine? Dar saptamana viitoare Vor cumpăra fondurile de pensii pentru a susține piața și a evita prăbușirea bursei?”, se întrerabă econimistul.
În mesajul său, Radu Georgescu a ridicat astfel întrebări legate de evoluția bursei în următoarele zile și de eventualele intervenții ale unor investitori instituționali. El a făcut referire în mod special la fondurile de pensii și la posibilitatea ca acestea să cumpere acțiuni pentru susținerea pieței.
Economistul a menționat și o a doua posibilitate, referitoare la companiile ale căror acțiuni sunt tranzacționate la bursă. Potrivit acestuia, societățile ar putea recurge la răscumpărarea propriilor acțiuni în contextul scăderii cotațiilor.
Întrebări despre evoluția pieței în următoarele zile
Radu Georgescu se întreabă dacă fondurile de pensii și companiile vor cumpăra acțiuni pentru a susține piața, considerând că astfel de intervenții ar putea însemna bani cheltuiți fără folos.
„Companiile își vor răscumpăra acțiunile pentru a evita prăbușirea cotațiilor? În ambele cazuri, și pentru fondurile de pensii, și pentru companii, eu cred că sunt bani arși degeaba. De văzut mâine câți vor mai fugi de la bursă”, a concluzionat economistul Radu Georgescu în postarea de pe Facebook.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.