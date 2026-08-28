Bursa de Valori București schimbă regulile jocului. Ce se pregătește pentru IMM-uri

Bursa de Valori București (BVB) primește aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru noul Cod al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT), prin care este redefinită arhitectura pieței și este creată Piața de Creștere pentru IMM, un nou segment destinat companiilor aflate în etapa de dezvoltare și accelerare.

Noul Cod reprezintă una dintre cele mai importante modernizări ale Sistemului Multilateral de Tranzacționare din ultimii ani și aliniază piața administrată de BVB la modelele europene dedicate finanțării companiilor mici și mijlocii. Regulile introduse stabilesc un cadru mai clar, mai riguros și orientat către dezvoltarea companiilor.

Piața de Creștere pentru IMM este destinată companiilor care se află într-o etapă de dezvoltare și urmăresc accesul la finanțare prin piața de capital. Lansarea operațională a noului segment va avea loc ulterior, după finalizarea etapelor tehnice și operaționale necesare.

„Noul Cod al Sistemului Multilateral de Tranzacționare reprezintă un pas strategic în dezvoltarea pieței de capital din România. Prin crearea Pieței de Creștere oferim IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei românești, și companiilor cu potențial un parcurs clar către finanțare, vizibilitate și maturizare, iar investitorilor un cadru bazat pe transparență, guvernanță corporativă și standarde ridicate de calitate. Alinierea Bursei de Valori București la comunitatea europeană a Piețelor de Creștere reconfirmă angajamentul nostru de a construi o piață de capital modernă, competitivă și conectată la cele mai bune practici internaționale.”, a declarat Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București.

Noul Cod organizează Sistemul Multilateral de Tranzacționare în trei piețe distincte. Prima este Piața de Creștere pentru IMM, dedicată companiilor aflate în expansiune. A doua este Piața de Bază, denumită AeRO Market, destinată emitenților care nu sunt încadrați în Piața de Creștere.

Cea de-a treia componentă este SMT International, dedicată instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe piețe reglementate sau pe sisteme multilaterale de tranzacționare echivalente din alte jurisdicții.

Noua structură diferențiază astfel segmentele Sistemului Multilateral de Tranzacționare în funcție de profilul companiilor și de instrumentele financiare tranzacționate. Piața de Creștere este segmentul nou introdus pentru companiile aflate într-o etapă de expansiune.

Prin noul Cod este introdus și un model modern de admitere și monitorizare pentru Piața de Creștere. Acesta este construit în jurul calității emitentului și al încrederii investitorilor și ia în calcul mai multe criterii legate de activitatea și organizarea companiilor.

Printre elementele prevăzute pentru Piața de Creștere se află un model de scoring pentru admitere, un accent mai mare pe guvernanța corporativă și consolidarea transparenței financiare. Codul prevede, de asemenea, monitorizarea continuă a emitenților.

Un alt element este rolul îmbunătățit al Consultantului Autorizat, care face parte din mecanismul prevăzut pentru accesul și funcționarea companiilor pe noul segment. Modelul urmărește să stabilească un set de criterii pentru evaluarea emitenților.

Companiile vor putea atrage finanțare prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni. Accesul la finanțare va putea fi realizat atât prin oferte publice, cât și prin plasamente private.

Piața de Creștere va reprezenta și o platformă pentru dezvoltarea și pregătirea companiilor în perspectiva accesului ulterior pe Piața Reglementată. Astfel, segmentul este destinat companiilor care se află în dezvoltare și care pot utiliza piața de capital pentru finanțare și pentru consolidarea etapelor necesare unei eventuale treceri ulterioare pe piața principală.

Încadrarea emitenților pe Piața de Creștere se va realiza pe baza unui model de scoring prevăzut în Cod. Acesta va evalua atât îndeplinirea cerințelor obligatorii, cât și elemente suplimentare.

Printre elementele suplimentare luate în calcul se numără guvernanța corporativă, transparența și maturitatea organizațională. Modelul de scoring va sta astfel la baza procesului de încadrare a companiilor pe noul segment.

Actualizarea Codului face parte din strategia BVB de modernizare a pieței locale de capital. Noul cadru se aliniază practicilor europene privind dezvoltarea piețelor dedicate IMM-urilor și urmărește să ofere antreprenorilor un mecanism de finanțare mai competitiv.

Pentru investitori, noul segment va funcționa pe baza unor standarde sporite de transparență, disciplină și monitorizare. Prin crearea Pieței de Creștere, BVB urmărește alinierea la cele mai recente practici europene în domeniul piețelor destinate companiilor mici și mijlocii.

Piața de Creștere va beneficia de un indice de referință dedicat. Acesta va fi alcătuit inițial din cei mai reprezentativi emitenți de pe AeRO Market care vor opta pentru reîncadrarea pe Piața de Creștere și care vor îndeplini criteriile aplicabile.

Indicele va putea constitui ulterior baza pentru dezvoltarea unor produse de investiții care să urmărească performanța acestuia. Printre produsele care ar putea fi dezvoltate se numără și ETF-urile.

Data intrării în vigoare a noului Cod al Sistemului Multilateral de Tranzacționare urmează să fie anunțată ulterior. Aceeași situație este valabilă și pentru data lansării Pieței de Creștere.

Piața de Creștere nu va deveni operațională imediat după aprobarea noului Cod, fiind necesară finalizarea etapelor tehnice și operaționale. Data exactă a lansării va fi comunicată ulterior. Codul este disponibil pe website-ul Bursei de Valori București, la linkul indicat de operatorul pieței.

BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. Bursa administrează două piețe, respectiv Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Pe aceste piețe sunt listate mai multe tipuri de instrumente financiare, printre care acțiuni, obligațiuni, unități de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate și drepturi de preferință.

În luna iulie 2026, indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a depășit, în premieră, pragul de 35.000 de puncte. În momentul de față, indicele BET are o creștere de 45% de la începutul anului.

În anul 2020, piața de capital din România a fost recunoscută prin promovarea la statutul de Piață Emergenta de către furnizorul global de indici FTSE Russell. În prezent, 12 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente.

În anul 2025, MSCI a recunoscut piața locală de capital drept Piață de Frontieră Avansată, marcând un moment de referință în direcția obținerii statutului de Piață Emergenta pentru România din partea MSCI.

Un total de 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI. Mai multe informații despre Bursa de Valori București sunt disponibile pe website-ul BVB.