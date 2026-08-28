Peste 82.000 de români și-au găsit un loc de muncă prin ANOFM. Cei mai mulți au peste 45 de ani

Peste 82.000 de persoane au fost angajate în primele șapte luni ale anului 2026 prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Datele publicate vineri, 28 august, arată că aproape jumătate dintre persoanele încadrate în muncă au peste 45 de ani. Bucureștiul conduce clasamentul zonelor cu cele mai multe angajări, urmat de județele Iași și Constanța.

În perioada ianuarie-iulie 2026, 82.725 de persoane au fost încadrate în muncă în urma aplicării măsurilor de stimulare a ocupării derulate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și de agenția din București.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de persoanele de peste 45 de ani. Este vorba despre 40.153 de persoane, dintre care 15.273 au trecut de vârsta de 55 de ani.

Alte 16.819 persoane angajate au între 35 și 45 de ani, 6.805 au între 30 și 35 de ani, iar 6.890 se încadrează în categoria de vârstă 25-30 de ani.

În același interval, 12.058 de tineri cu vârsta sub 25 de ani și-au găsit un loc de muncă prin intermediul ANOFM. Dintre totalul persoanelor încadrate, 14.491 sunt tineri NEET.

Peste 40.000 de femei au fost încadrate în muncă

Distribuția în funcție de sex este relativ echilibrată. În primele șapte luni au fost angajate 40.175 de femei și 42.550 de bărbați.

Femeile reprezintă 48,56% din totalul persoanelor încadrate, iar bărbații 51,44%.

În funcție de mediul de proveniență, 43.355 de persoane sunt din mediul urban, echivalentul a 52,41% din total. Alte 39.370 de persoane provin din mediul rural și reprezintă 47,59% dintre cei care și-au găsit un loc de muncă.

Ce studii au persoanele care și-au găsit un loc de muncă

Datele ANOFM arată că cele mai multe dintre persoanele pentru care a fost identificat un loc de muncă au studii liceale. În această categorie se încadrează 28.392 de persoane.

Urmează persoanele cu studii profesionale, în număr de 18.444, și cele cu studii gimnaziale – 18.389.

Alte 10.690 de persoane au studii universitare, 4.669 au studii primare sau nu au studii, iar 2.141 au absolvit studii postliceale.

Din totalul celor 82.725 de persoane angajate, 20.323 fac parte din categoria persoanelor considerate greu sau foarte greu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se face în urma activității de profilare a persoanelor aflate în evidențele ANOFM.

Capitala conduce clasamentul realizat de ANOFM în funcție de numărul persoanelor angajate în perioada analizată.

În București au fost încadrate în muncă 7.546 de persoane. Pe locul al doilea se află județul Iași, cu 3.784 de persoane, iar Constanța ocupă poziția a treia, cu 3.001 persoane angajate.

Numărul celor care au apelat la serviciile agențiilor de ocupare este semnificativ mai mare decât cel al persoanelor care au fost încadrate în muncă.

În primele șapte luni din 2026, 247.804 persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Înregistrarea este necesară pentru accesarea protecției sociale privind indemnizația de șomaj sau pentru includerea în măsurile active destinate integrării pe piața muncii.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și înregistrate la agenția teritorială corespunzătoare domiciliului sau reședinței pot beneficia de pachete personalizate de măsuri active, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.