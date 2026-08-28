Pensia după 25 de ani de muncă nu este aceeași pentru toți. De ce contează un detaliu

Persoanele care au acumulat 25 de ani de muncă nu primesc automat o pensie cu o valoare prestabilită. Suma acordată lunar este determinată de veniturile pentru care au fost plătite contribuții, de punctajul acumulat pe parcursul carierei și de regulile prevăzute de sistemul public de pensii.

Pentru românii cu 25 de ani de contribuții, valoarea pensiei poate fi diferită de la un caz la altul. Două persoane care au lucrat aceeași perioadă pot ajunge la pensii diferite dacă au avut salarii distincte sau au acumulat un număr diferit de puncte pe durata activității.

Noua legislație a pensiilor introduce și punctele de stabilitate, acordate pentru anii de contribuții care depășesc pragul de 25 de ani. Astfel, vechimea de peste acest nivel poate aduce puncte suplimentare la calculul pensiei.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește formula de calcul astfel:

Pensia = numărul total de puncte acumulate × valoarea punctului de referință

La intrarea în vigoare a noii legi, valoarea punctului de referință (VPR) a fost stabilită la 81 de lei.

Numărul total de puncte este alcătuit din punctajul realizat în perioada de activitate și punctele de stabilitate acordate pentru perioadele de cotizare care depășesc anumite praguri.

Pentru o persoană care are exact 25 de ani de contribuții, pensia este stabilită în funcție de punctajul acumulat pe întreaga perioadă. Anii lucrați după depășirea pragului pot aduce însă puncte suplimentare, potrivit regulilor prevăzute de lege.

Sistemul de pensii prevede acordarea punctelor de stabilitate pentru anii contributivi realizați peste pragul de 25 de ani. Pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani se acordă 0,50 puncte. Pentru anii lucrați peste 30 de ani, se acordă 0,75 puncte pentru fiecare an, iar pentru perioada care depășește 35 de ani se acordă un punct pentru fiecare an.

Punctele de stabilitate sunt acordate proporțional și pentru fracțiunile de an. Prin urmare, perioada de contribuție care depășește 25 de ani poate majora numărul total de puncte folosit la stabilirea pensiei.

Valoarea finală nu poate fi stabilită doar pe baza vechimii, deoarece punctajul depinde și de veniturile obținute de persoana care a contribuit la sistemul public de pensii.

Pentru a vedea modul de aplicare a formulei, poate fi folosit un exemplu în care, după calcularea întregii perioade de activitate, o persoană ajunge la un total de 15 puncte.

În acest caz, calculul este următorul: 15 puncte × 81 lei = 1.215 lei

Rezultatul obținut prin această formulă reprezintă cuantumul rezultat din numărul de puncte și valoarea punctului de referință menționată în exemplu. Dacă pensia calculată este mai mică decât indemnizația socială minimă pentru pensionari, statul poate acorda diferența până la nivelul stabilit prin lege. Pragul menționat pentru indemnizația socială minimă este de 1.281 de lei.

Exemplul arată de ce două persoane cu aceeași vechime pot avea pensii diferite. Numărul de ani de contribuție reprezintă doar unul dintre elementele care intră în calcul, iar veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile influențează punctajul acumulat.

Punctajul anual este calculat prin adunarea punctajelor lunare realizate într-un an și împărțirea rezultatului la 12. La rândul său, punctajul lunar este determinat în funcție de venitul brut pentru care au fost plătite contribuțiile.

Venitul este raportat la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. Prin acest mecanism, punctajul reflectă raportul dintre veniturile individuale și reperul salarial utilizat de sistem.

Calculul pensiei ține, astfel, cont de activitatea contributivă desfășurată de-a lungul carierei. Nu este luat în considerare doar numărul de ani lucrați, ci și nivelul veniturilor pentru care au fost plătite contribuțiile.

Noua legislație prevede, de asemenea, acordarea unor punctaje pentru anumite perioade asimilate. Printre acestea se numără studiile universitare finalizate, serviciul militar și concediul pentru creșterea copilului.

Pentru aceste perioade se acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte. În cazul concediului medical, punctajul este stabilit în funcție de indemnizația primită pentru incapacitate temporară de muncă.

Sistemul prevede puncte suplimentare și pentru persoanele care au desfășurat activități în condiții deosebite sau speciale de muncă.

Pentru perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă sau în condiții deosebite se acordă 0,25 puncte pentru fiecare lună lucrată. Pentru perioadele în grupa I de muncă sau în condiții speciale se acordă 0,50 puncte pentru fiecare lună.

Aceste puncte sunt adăugate la calculul punctajului și pot influența valoarea pensiei rezultate. Modul de stabilire depinde de perioadele recunoscute și de condițiile de muncă înregistrate în istoricul individual.

Pragul de 25 de ani reprezintă, astfel, un reper important în sistemul introdus prin noua lege, deoarece de la acest nivel începe acordarea punctelor de stabilitate pentru anii de contribuție suplimentari.

Valoarea pensiei rămâne legată de veniturile declarate și de contribuțiile achitate în perioada de activitate. Vechimea este un element important al calculului, dar nu este singurul criteriu care determină suma plătită lunar.

Pentru fiecare pensionar, calculul final este realizat pe baza istoricului individual de contribuții, astfel că valoarea pensiei poate fi diferită chiar și în cazul unor persoane care au aceeași perioadă de vechime.