Vești pentru milioane de pensionari: ce spune Ministerul Muncii despre a 13-a pensie

A 13-a pensie, în forma unei plăți suplimentare acordate pensionarilor peste cele 12 drepturi lunare, nu este prevăzută, din păcate, în prezent de legislația din România. Măsura ar putea însemna fie acordarea unei pensii complete în plus, fie oferirea unui ajutor financiar anual destinat pensionarilor.

În mai multe state europene există mecanisme prin care persoanele vârstnice primesc plăți suplimentare. Acestea pot fi acordate anual sau pot lua forma unor bonusuri ori ajutoare sezoniere destinate pensionarilor cu venituri reduse. În România, însă, nu există în acest moment o prevedere legală care să instituie o a 13-a pensie pentru pensionari.

Ministerul Muncii a fost întrebat oficial despre posibilitatea introducerii unei astfel de măsuri. Răspunsul transmis precizează că, în prezent, nu este avută în vedere acordarea unei pensii suplimentare permanente pentru toți pensionarii.

Potrivit documentului transmis de Ministerul Muncii, direcția actuală este menținerea reformei sistemului public de pensii și acordarea unor forme de sprijin financiar destinate pensionarilor cu venituri mici. Instituția pune accent pe diversificarea surselor de venit pentru perioada de după retragerea din activitate și pe sustenabilitatea pe termen lung a sistemului public de pensii.

„Procesul de diversificare a surselor de venit la bătrânețe a constituit un element central al reformei din domeniul pensiilor (…), sistemul multipilon aducându-și contribuția la realizarea pe termen lung a sustenabilității financiare a sistemului public de pensii”, transmite ministerul.

Ministerul precizează că actualul cadru legislativ nu are ca obiectiv introducerea unor beneficii suplimentare generale pentru toate persoanele aflate la pensie. Reforma urmărește, în schimb, consolidarea mecanismului prin care cuantumul pensiei este raportat la contribuțiile achitate de fiecare persoană pe durata vieții active.

„Prin această reformă Guvernul României se asigură că următoarele generații vor putea primi pensii echitabile și adecvate, în linie cu principiul contributivității”, se arată în document.

În document este menționat și faptul că reforma pensiilor adoptată de România reprezintă forma convenită cu instituțiile europene în cadrul PNRR. Din acest motiv, modificările importante aduse sistemului sunt raportate la angajamentele asumate de statul român.

Guvernul invocă inclusiv principiul ireversibilității reformelor și face referire la condițiile stabilite pentru atingerea jaloanelor și țintelor asumate. „Atingerea în mod satisfăcător a jaloanelor și a țintelor presupune că măsurile (…) care anterior au fost atinse în mod satisfăcător nu au fost revocate de statul membru în cauză.”

În aceste condiții, introducerea unor cheltuieli permanente suplimentare pentru sistemul public de pensii trebuie analizată în raport cu obligațiile asumate prin PNRR și cu obiectivele privind stabilitatea fiscală. Documentul nu indică o decizie de introducere a unei plăți suplimentare permanente pentru toți pensionarii. Executivul mai precizează că, pentru anul 2026, valoarea punctului de referință rămâne neschimbată.

În locul unei a 13-a pensii acordate tuturor pensionarilor, autoritățile au optat pentru măsuri temporare de sprijin destinate persoanelor vulnerabile. Printre acestea se află pachetul de solidaritate, care prevede acordarea unor ajutoare financiare pensionarilor cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei.

Valoarea sprijinului diferă în funcție de venitul lunar al beneficiarului. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei primesc 1.000 de lei, cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei beneficiază de 800 de lei, iar pentru veniturile între 2.001 și 3.000 de lei este prevăzut un ajutor de 600 de lei.

Plățile sunt acordate în două tranșe, astfel încât sprijinul să fie direcționat către pensionarii cu venituri mai reduse, în locul unei majorări sau plăți suplimentare aplicate în mod uniform tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii.

În acest moment, Guvernul nu pregătește introducerea unei a 13-a pensii pentru toți pensionarii. Poziția prezentată în documentul Ministerului Muncii este orientată către menținerea reformei asumate prin PNRR și acordarea unor ajutoare punctuale pentru pensionarii aflați în situații vulnerabile.