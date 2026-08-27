Acneea poate reveni după vacanța de vară! Cum trebuie schimbată rutina de îngrijire a tenului toamna?

Vara se termină, dar problemele tenului nu dispar odată cu căldura. Din contră, primele săptămâni de toamnă pot aduce o surpriză neplăcută: acneea poate reveni sau se poate agrava. Schimbarea temperaturilor, aerul uscat și modificarea barierei cutanate obligă rutina de îngrijire să se adapteze rapid pentru a proteja pielea.

Trecerea de la sezonul cald la temperaturile scăzute poate favoriza reapariția acneei, printr-un fenomen cunoscut drept „efect de rebound”. După lunile de vară, stratul de piele îngroșat de expunerea la soare începe să se desprindă, iar celulele eliminate pot contribui la blocarea porilor. În același timp, aerul rece și uscat deshidratează pielea și afectează bariera cutanată, ceea ce poate favoriza apariția unor noi erupții.

Pentru a limita aceste probleme, rutina de îngrijire trebuie adaptată treptat condițiilor specifice sezonului rece. Primul pas este fortificarea barierei cutanate. Gelurile matifiante ultra-ușoare folosite vara pot fi înlocuite cu loțiuni hidratante mai bogate, care conțin ingrediente precum ceramide, acid hialuronic, niacinamidă sau centella asiatica. Acestea contribuie la menținerea hidratării și la protejarea pielii împotriva deshidratării.

Toamna poate fi și momentul potrivit pentru reintroducerea treptată a ingredientelor active destinate tenului acneic. Retinoizii, precum retinolul și adapalena, dar și acidul azelaic sau acidul salicilic, cunoscut drept BHA, pot fi introduși progresiv în rutină. Este recomandat ca utilizarea să înceapă cu una-două aplicări pe săptămână, iar frecvența să fie crescută treptat, în funcție de toleranța pielii.

Crema cu factor de protecție solară nu trebuie însă abandonată odată cu plecarea verii. Protecția SPF 30+ sau SPF 50 rămâne importantă deoarece radiațiile UVA sunt prezente pe tot parcursul anului. În plus, unele ingrediente utilizate împotriva acneei pot crește fotosensibilitatea pielii, iar lipsa protecției solare poate favoriza apariția petelor post-inflamatorii.

Și produsul folosit pentru curățarea feței trebuie adaptat. Spumele astringente sau produsele care „degresează” agresiv pielea ar trebui înlocuite cu un gel de curățare hidratant, fără sulfați duri precum SLS sau SLES și fără alcool denaturat. Scopul este curățarea pielii fără distrugerea suplimentară a barierei de protecție.

În același timp, există câteva greșeli care trebuie evitate. Exfolierea excesivă poate agrava problemele pielii, astfel că nu este recomandată combinarea acizilor AHA și BHA în aceeași rutină cu retinoizii. Scruburile mecanice abrazive ar trebui eliminate deoarece pot deteriora bariera cutanată.

Hidratarea nu trebuie întreruptă de teama porilor înfundați. Atunci când frigul deshidratează pielea, glandele sebacee pot produce mai mult sebum pentru a compensa pierderea de apă, ceea ce poate contribui la agravarea erupțiilor. Soluția este alegerea unor produse hidratante etichetate „non-comedogenic”, concepute pentru a reduce riscul de blocare a porilor.

Leziunile acneice nu trebuie stoarse, chiar dacă tentația poate fi mare. La temperaturi scăzute, regenerarea celulară este mai lentă, iar traumatizarea pielii poate lăsa cicatrici de durată și pete roșii sau maro, cunoscute drept hiperpigmentare.

Totodată, trecerea de la produsele ușoare de vară la creme foarte ocluzive nu trebuie făcută brusc. Cremele excesiv de grase și uleiurile pure, precum uleiul de cocos, pot contribui la blocarea porilor. O textură mai bogată poate fi introdusă în sezonul rece, însă schimbarea trebuie făcută moderat, astfel încât pielea să primească hidratarea necesară fără a fi încărcată excesiv.