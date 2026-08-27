Bolnavii de cancer avertizează că lipsesc medicamente. FABC cere intervenția urgentă a Guvernului și CNAS

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România avertizează că problemele de aprovizionare cu medicamente oncologice pot pune direct în pericol viața pacienților. Organizația susține că trei medicamente lipsesc în prezent, iar alte opt sunt afectate de discontinuități repetate.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a transmis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan.

Organizația atrage atenția asupra situației medicamentelor utilizate pentru tratarea pacienților cu cancer și susține că problemele existente nu pot fi tratate doar ca dificultăți de aprovizionare.

Potrivit FABC, datele primite în numai 24 de ore de la asociațiile membre din țară indică lipsa a trei medicamente și existența unor discontinuități repetate și de lungă durată în cazul altor opt.

„În numai 24 de ore, în urma informaţiilor primite din teritoriu de la asociaţiile noastre membre, am identificat trei medicamente care lipsesc şi alte opt medicamente cu discontinuităţi repetate şi de lungă durată, situaţii care determină amânarea tratamentelor şi pot pune în pericol sănătatea şi viaţa pacienţilor oncologici. Lista oficială de discontinuităţi a ANMDMR confirmă probleme de aprovizionare pentru mai multe substanţe active utilizate în oncologie şi hemato-oncologie. Aceasta este realitatea din spitale şi din viaţa pacienţilor”, a explicat federaţia în scrisoare.

Federația susține că bolnavii de cancer se confruntă de ani de zile cu incertitudini privind accesul la investigații, tratamente și medicamente.

În cazul unui pacient oncologic, o întrerupere de câteva săptămâni poate însemna amânarea tratamentului, progresia bolii și pierderea unor șanse terapeutice. În situațiile cele mai grave, avertizează organizația, consecințele pot pune în pericol viața pacientului.

FABC contestă astfel declarațiile potrivit cărora medicamentele necesare pacienților nu ar lipsi. Federația spune că informațiile primite direct de la pacienți și de la organizațiile din teritoriu indică o situație diferită.

„Declaraţiile potrivit cărora medicamentele nu lipsesc nu ne liniştesc. Dimpotrivă, ne îngrijorează profund, pentru că realitatea raportată de pacienţi şi de asociaţiile din teritoriu este alta. (…) Noi credem că informaţiile care ajung la dumneavoastră despre realitatea sistemului sanitar sunt, cel puţin uneori, incomplete. De aceea, vă invităm să vă luaţi informaţiile şi de la ‘firul ierbii’: de la pacienţi, de la medicii care îi tratează şi de la organizaţiile care primesc zilnic sesizări din spitalele din România”, se menţionează în scrisoare.

Federația a prezentat și o serie de solicitări concrete adresate autorităților. Printre acestea se află publicarea transparentă a situației stocurilor și a discontinuităților în cazul medicamentelor esențiale pentru tratarea cancerului.

FABC solicită identificarea rapidă a unor soluții de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau în cazul cărora există riscul întreruperii tratamentelor.

Organizația cere și clarificarea situației terapiilor care au fost aprobate, dar care nu sunt încă efectiv disponibile pacienților.

FABC îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să trateze problema cu urgență și să verifice situația concretă din spitale și farmacii înainte de a susține public că medicamentele nu lipsesc.

Federația avertizează că accesul la terapiile noi poate avea un rol decisiv în evoluția bolii și în calitatea vieții pacienților.