Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a trimis o scrisoare deschisă Avocatului Poporului, Renate Weber, prin care a cerut intervenția instituției în legătură cu o măsură din OUG nr. 91/2025, intrată în vigoare la 1 februarie 2026. Această măsură prevede că prima zi de concediu medical nu mai este plătită, indiferent de motivul medical.

FABC a explicat că limitarea abuzurilor legate de concediile medicale nu ar trebui făcută printr-o altă nedreptate. Federația a arătat că modul în care măsura a fost formulată și aplicată are efecte grave și inechitabile asupra pacienților cronici care aleg să muncească și să rămână activi profesional. De asemenea, a subliniat că măsura nu a fost susținută de o explicație publică solidă deoarece nu au fost prezentate date statistice, analize sau evaluări care să arate clar existența abuzurilor sau eficiența neplății primei zile de concediu medical. În lipsa acestor dovezi, Federația consideră că măsura este arbitrară și disproporționată și afectează direct pacienți care nu sunt responsabili de problema invocată.

Potrivit FABC, pentru un angajat fără boli cronice, pierderea plății primei zile de concediu medical poate însemna doar ocazional pierderea unei zile de venit. În schimb, pentru pacienții cronici care urmează tratamente repetate, cum ar fi spitalizările de zi, terapiile oncologice sau monitorizările medicale obligatorii, această pierdere apare de fiecare dată când sunt nevoiți să lipsească de la muncă. În timp, acest lucru duce la zeci de zile neplătite pe an și la un impact financiar serios.

Federația a mai precizat că acești oameni nu lipsesc de la muncă din comoditate, ci pentru a-și putea continua tratamentele și pentru a trăi. În opinia FABC, prin această măsură, statul ajunge să îi sancționeze tocmai pe pacienții care aleg să muncească în ciuda bolii, să contribuie la sistemul de asigurări și să nu depindă de ajutoare sociale.

Totodată, FABC a atras atenția că neplata primei zile de concediu medical, aplicată fără o analiză corectă, ridică probleme serioase de echitate și legalitate. Federația a arătat că măsura afectează disproporționat o categorie vulnerabilă și poate duce la discriminare, descurajează continuarea tratamentelor și respectarea controalelor medicale obligatorii, contravine principiului contributivității din sistemul de asigurări sociale, afectează dreptul constituțional la ocrotirea sănătății și îngreunează integrarea profesională a persoanelor cu boli cronice, oncologice sau rare.

FABC avertizează că nu se pot combate abuzurile prin pedepsirea pacienților care urmează tratamente medicale regulate și necesare.

Federația a cerut Avocatului Poporului să verifice dacă neplata primei zile de concediu medical respectă Constituția, luând în considerare principiile de egalitate, proporționalitate și protecție socială. De asemenea, FABC a cerut instituției să sesizeze urgent Curtea Constituțională pentru a preveni efecte ireversibile asupra pacienților cronici care muncesc activ. Federația a mai solicitat ca Avocatul Poporului să formuleze recomandări către Guvern și CNAS pentru corectarea rapidă a acestei măsuri.

FABC a explicat că, dacă nu se va obține o reacție rapidă, se va putea cere sprijinul instanțelor europene, pentru că măsura ar putea intra în conflict cu principiul nediscriminării, dreptul la protecție socială și dreptul la sănătate, așa cum sunt prevăzute în dreptul european și în deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a Drepturilor Omului.

Președintele Federației, a spus în scrisoare că un sistem de sănătate echitabil nu trebuie să pedepsească oamenii pentru că aleg să muncească în ciuda bolii și că pacienții cronici nu trebuie transformați în victime colaterale ale unei politici publice deficitare.