Potrivit Roxanei Drăghici, Head of Sales la eJobs, numărul mare de aplicații înregistrat la începutul anului 2026 capătă și mai multă relevanță dacă este raportat la zilele lucrătoare, având în vedere că anul a început cu mai multe zile libere. Astfel, media zilnică de aplicații a ajuns la 61 în ianuarie 2026, față de 55 în aceeași perioadă a anului precedent, indicând un interes crescut al candidaților pentru noi oportunități profesionale.

„Puse într-un context nuanțat, respectiv faptul că anul acesta a început cu un număr relativ mare de zile libere, cifrele capătă deja alte proporții pentru că vorbim nu doar despre un număr în absolut mai mare decât anul trecut, ci și despre o medie a aplicărilor / zi semnificativ mai mare decât în ianuarie 2025. Raportat la numărul de zile lucrătoare de anul acesta, avem o medie de 61 de aplicări / zi, în timp ce media din 2025 a fost de 55 de aplicări / zi”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Candidații aflați la început de carieră sunt cei mai interesați de noi oportunități de angajare. Aceștia includ atât tinerii fără experiență profesională anterioară, cât și persoanele fără o specializare clară, potrivite pentru poziții care necesită maximum doi ani de experiență.

„Vorbim despre candidați care aplică pentru poziții de lucrători comerciali, operatori call – center, operatori de producție, personal în turism sau horeca, șoferi ori curieri. Pentru aceste poziții sunt eligibili atât candidații foarte tineri, cu experiență zero, cât și candidați care au depășit 45 sau chiar 50 de ani, dar care nu au o specializare clară, deși au un număr mare de ani de muncă în spate”, adaugă Roxana Drăghici.

Candidații cu experiență mai mare de 5 ani și managerii au fost cei mai puțin activi, înscriindu-se doar cu 260.000 de aplicări din totalul de 1 milion înregistrat în ianuarie. Pe segmentul de vârstă, cei cuprinsi între 25 și 35 de ani au dominat, cu aproape 380.000 de aplicări, urmați de tinerii între 18 și 24 de ani, cu circa 280.000 de aplicații. Candidații peste 45 de ani au înregistrat aproximativ 110.000 de aplicări, iar cei sub 18 ani doar puțin sub 8.000.

Interesul candidaților urmează oferta de joburi din fiecare sector, arată datele din piața muncii. Retailul rămâne lider atât la numărul de angajări, cât și la aplicări, cu 330.000 de cereri în luna ianuarie. Pe locurile următoare se clasează domeniile servicii, call-center/BPO, financiar-bancar, IT/telecom și industria alimentară.

„Rămâne fascinația candidaților pentru IT și telecomunicații, chiar și când vorbim despre entry level, deși mare parte dintre aceștia se duc mai degrabă spre companiile de telecomunicații decât spre cele de IT. Asta deși reprezintă două domenii care nu au mai avut aceeași forță a angajărilor ca în anii trecuți”, mai spune Roxana Drăghici.

Pe de altă parte, angajatorii au publicat peste 21.000 de joburi de la începutul lunii, cele mai multe în București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara. Cele mai active sectoare rămân call-center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, financiar/bancar, turism și transport/ logistică.

În prezent, pe eJobs.ro sunt aproape 23.000 de joburi disponibile, iar platforma iajob.ro, destinată angajării rapide fără crearea CV-ului tradițional, oferă încă 3.500 de locuri de muncă.