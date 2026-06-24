Salariul a devenit principalul criteriu pentru angajare. Doar 40% dintre joburile din România afișează venitul oferit

La mai bine de două săptămâni de la intrarea în vigoare a noilor reguli privind transparența salarială, mai puțin de jumătate dintre locurile de muncă publicate în România afișează salariul în anunț. Datele eJobs arată că doar 40% dintre joburile disponibile includ informații despre remunerație, în timp ce pozițiile care prezintă salariul atrag cu aproximativ 40% mai multe candidaturi.

Potrivit datelor eJobs, peste 6.600 de locuri de muncă disponibile în prezent pe platformă au salariul afișat, reprezentând aproximativ 40% din totalul ofertelor publicate de angajatori. Situația vine la peste două săptămâni după implementarea legislației care obligă angajatorii să comunice salariul înainte de interviu.

„Implementarea a avut loc pe data de 7 iunie, însă impactul resimțit în piață a fost mai degrabă redus ca amploare. Numărul de poziții în care salariul este afișat a mai crescut, dar nesemnificativ – maximum 5 procente. Angajatorii încă se acomodează cu noua lege și cu felul în care trebuie să se raporteze la comunicarea salariilor, aceste noi reguli introduse prin directiva europeană fiind una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în legislația muncii”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

De la intrarea în vigoare a noilor reguli și până în prezent, aproximativ 4.000 de joburi au fost publicate cu salariul inclus în anunț. Cele mai multe provin din sectorul serviciilor, retail și transport-logistică.

Specialiștii explică faptul că deschiderea mai mare către transparența salarială vine în special din sectoarele care recrutează pentru poziții entry-level, unde salariile au fost afișate frecvent și înainte de modificările legislative.

„Această ierarhie are o legătură directă cu tipul de joburi pentru care se afișează în mod predilect salariile. Sunt domenii care angajează în cea mai mare parte candidați pentru poziții entry level, iar acestea sunt pozițiile care, istoric, au avut cel mai des salariile la vedere”, explică Roxana Drăghici.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariile medii nete din aceste domenii sunt:

Servicii: 4.500 lei;

Retail: 4.600 lei;

Transport și logistică: 5.000 lei;

Construcții: 6.000 lei;

Turism: 4.500 lei;

Producție: 5.300 lei.

La polul opus se află domenii precum IT, telecomunicații, servicii financiare, marketing și consultanță, unde ponderea pozițiilor pentru specialiști și manageri este mai ridicată. În aceste sectoare, angajatorii afișează mai rar salariile în anunțurile de recrutare.

Datele eJobs arată că doar 20% dintre joburile cu salariul afișat publicate după 7 iunie au fost destinate candidaților seniori, cu peste cinci ani de experiență, sau managerilor.

În aceste domenii, salariile medii nete sunt mai ridicate, ajungând la aproximativ 5.000 de lei în serviciile financiare, 5.500 de lei în marketing, 5.900 de lei în consultanță și 8.000 de lei în IT.

Transparența salarială începe să influențeze tot mai mult comportamentul candidaților. Potrivit eJobs, anunțurile care includ informații despre salariu primesc cu aproximativ 40% mai multe aplicări comparativ cu cele care nu oferă aceste detalii.

„Vedem că pozițiile cu salariul afișat primesc cu aproximativ 40% mai multe aplicări decât celelalte. De altfel, candidații sunt la curent cu legea transparenței salariale și deja caută în platformă folosind filtrul «Salariu» astfel încât să poată vedea exact joburi care au acest element de transparență. Mai ales în acest context în care salariul a redevenit cel mai important criteriu de care țin cont atunci când vor să se angajeze”, mai spune Roxana Drăghici.

Noile reguli privind transparența salarială nu obligă angajatorii să acorde aceeași remunerație tuturor salariaților aflați pe aceeași funcție. Diferențele de salarizare rămân permise, însă trebuie să fie susținute de criterii obiective și verificabile, precum experiența profesională, responsabilitățile asumate, performanța, nivelul de calificare sau certificările deținute.