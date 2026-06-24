Evaluarea Națională 2026. Elevii clasei a VIII-a susțin proba la Matematică. Ce poți face dacă te blochezi din cauza emoțiilor? Sfaturi utile pentru elevi

Evaluarea Națională 2026. Zi decisivă pentru mii de elevi de clasa a VIII-a: are loc proba la Matematică. Emoțiile sunt la cote maxime, iar o simplă clipă de panică poate face diferența. Ce reguli trebuie respectate și ce recomandă psihologii pentru a depăși blocajele din timpul examenului?

Evaluarea Națională 2026. Absolvenții clasei a VIII-a vor susține miercuri, 24 iunie, cea de-a doua probă din cadrul Evaluării Naționale, la disciplina Matematică. Potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educației, accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră, necesare pentru redactarea lucrărilor.

Proba începe la ora 9:00, moment în care elevii vor primi broșura cu subiectele și, după caz, hârtie ștampilată pentru ciorne, putând solicita și pagini suplimentare. Timpul alocat rezolvării subiectelor este de 120 de minute, calculat după completarea și verificarea casetei de identificare de către asistenții din sălile de examen. Elevii pentru care Comisia Județeană sau Comisia Municipiului București a aprobat măsuri de egalizare a șanselor beneficiază de prelungirea duratei de lucru cu cel mult două ore. Această facilitate se aplică elevilor cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare, în conformitate cu prevederile procedurii privind susținerea examenelor naționale în anul 2026.

În sălile de examen este strict interzisă introducerea oricăror materiale ajutătoare, precum manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate sau culegeri care ar putea fi folosite la rezolvarea subiectelor. De asemenea, nu sunt permise telefoanele mobile și nici dispozitivele electronice de calcul, stocare a informațiilor sau comunicare.

Totodată, elevii nu pot intra în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în spațiile de depozitare stabilite de comisia centrului de examen. Candidații care refuză să își depoziteze obiectele personale în locurile indicate nu vor fi primiți la examen. Toate probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

În fața unui examen important, mintea și corpul pot intra într-o stare de alertă maximă. Ritmul cardiac crește, mușchii se încordează, iar gândurile negative pot prelua controlul, blocând accesul la informațiile acumulate în timpul pregătirii. În loc să te lași copleșit de stres, poți învăța să reacționezi eficient și să te calmezi în doar câteva secunde. Aceste recomandări sunt prezentate de CJRAE Iași într-un ghid pentru elevi, bazat pe tehnici validate științific și explicate într-un mod simplu și accesibil.

Primul pas este să îți observi reacțiile fizice. Atunci când corpul începe să răspundă la stres, apar semnale precum palpitațiile, tremurul mâinilor, încordarea umerilor sau senzația de gol în stomac. Aceste manifestări nu înseamnă că nu ești pregătit, ci doar că organismul funcționează într-un ritm prea alert. Identificarea acestor reacții este esențială pentru a le putea controla.

Pentru relaxarea corpului, specialiștii recomandă exercițiul de respirație 4-8, considerat unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru reducerea pulsului și calmarea stării de agitație. Exercițiul presupune inspirarea lentă pe nas timp de patru secunde, urmată de o expirare completă pe gură, pe durata a opt secunde, eventual însoțită de un suspin ușor. Repetarea acestui proces de cinci sau șase ori poate produce o stare rapidă de liniștire.

O altă metodă utilă constă în identificarea și eliberarea tensiunii acumulate în corp. Stresul se manifestă adesea prin încordarea umerilor, a maxilarului sau prin strângerea involuntară a mâinilor. Elevii sunt încurajați să încordeze intenționat aceste zone pentru câteva secunde, apoi să relaxeze brusc musculatura. Ridicarea umerilor spre urechi și eliberarea lor, strângerea pumnilor și relaxarea palmelor sau tensionarea și destinderea mușchilor feței sunt exerciții simple care contribuie la reducerea stresului și la recăpătarea controlului.

În situațiile în care apare senzația de blocaj și impresia că toate informațiile au fost uitate, poate fi aplicată tehnica 5-4-3-2-1. Aceasta ajută la reconectarea cu realitatea prin intermediul simțurilor. Elevul își îndreaptă atenția către obiectele pe care le vede în jur, lucrurile pe care le poate atinge, sunetele pe care le aude, mirosurile pe care le percepe și gusturile pe care le poate identifica sau imagina. Această metodă reduce anxietatea și readuce concentrarea asupra momentului prezent.

CJRAE Iași recomandă și combaterea gândurilor negative prin ceea ce numește „Metoda Folderului Spam”. În perioadele de stres, mintea generează automat scenarii pesimiste care pot afecta performanța. Aceste gânduri nu reprezintă adevăruri, ci mesaje produse de anxietate. În loc să fie acceptate și dezvoltate, ele trebuie privite ca niște mesaje nedorite, care pot fi ignorate. O formulă utilă este recunoașterea lor ca simple notificări generate de stres și redirecționarea atenției către sarcina concretă, respectiv rezolvarea subiectelor de examen.

Pentru relaxarea minții, specialiștii recomandă și reformularea gândurilor negative într-o manieră realistă și constructivă. De exemplu, teama că o singură greșeală poate compromite întregul examen poate fi înlocuită cu ideea că orice eroare înseamnă doar câteva puncte pierdute și nu anulează șansele unei note bune. De asemenea, comparația cu colegii care par să scrie mai repede poate fi înlocuită cu convingerea că fiecare persoană are propriul ritm de lucru și că viteza nu garantează corectitudinea răspunsurilor. În aceeași măsură, atunci când un subiect pare prea dificil, este util ca acesta să fie împărțit în pași mai mici și abordați treptat, astfel încât fiecare cerință rezolvată să contribuie la acumularea punctajului.